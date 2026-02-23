اضطرابات أمنية توقف النشاط الكروي في المكسيك

أُرجئ عدد من مباريات كرة القدم في المكسيك، الأحد، إثر اندلاع أعمال عنف أعقبت مقتل أحد أبرز زعماء كارتلات المخدرات على يد الجيش.

وشملت المباريات الملغاة مواجهات من الجولة السابعة للبطولة الختامية «كلاوسورا» في دوري الدرجة الأولى المكسيكي «ليغا إم إكس»، وعددًا من مباريات دوري السيدات، إضافة إلى مباراة ودية دولية بين منتخبي المكسيك وأيسلندا.

وجاء تأجيل المباريات بعدما أكدت السلطات المكسيكية مقتل نيميسيو «إل مينتشو» أوسيغيرا، زعيم كارتل «خاليسكو الجيل الجديد»، ما أدى إلى اندلاع أعمال عنف انتقامية في عدة مناطق.

وحثّت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم المواطنين على التزام الهدوء، مؤكدة أن الحكومة المركزية تنسّق مع السلطات المحلية في مواجهة موجة العنف.