النصر يعاقب نفسه ويكتفي بالتعادل مع خورفكان

دفع النصر ثمن أخطائه الدفاعية واكتفى بالتعادل 2-2 أمام خورفكان، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد آل مكتوم ضمن منافسات الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع، وخورفكان إلى 19 نقطة في المركز التاسع. وبدأ النصر المباراة بقوة وافتتح التسجيل مبكراً عبر مهدي قائدي في الدقيقة الخامسة، إثر هجمة سريعة منظمة، فارضاً أفضلية هجومية واضحة في الدقائق الأولى.



غير أن مجريات اللقاء انقلبت نتيجة أخطاء فردية في الخط الخلفي، إذ استغل خورفكان تمريرة خاطئة من المدافع ماريوس هويبراتين ليقود أمادو ديالو هجمة أنهاها بتمريرة إلى طارق تيسودالي الذي أدرك التعادل في الدقيقة 23. وواصل الضيوف ضغطهم ليستفيدوا من ارتباك جديد بين الدفاع والحارس أحمد شمبيه، لتصل الكرة إلى ديالو الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 38. وكاد خورفكان أن يعزز تقدمه بهدف ثالث قبل نهاية الشوط الأول، لكن محاولته مرت بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 2-1.



ومع انطلاقة الشوط الثاني، كثف النصر محاولاته حتى حصل على ركلة جزاء نفذها لوكا بنجاح في الدقيقة 52، معيدا المباراة إلى نقطة البداية. وواصل أصحاب الأرض ضغطهم بحثا عن هدف التقدم، وألغى الحكم هدفين للنصر بداعي التسلل، فيما أنقذ المدافع عبد الله الرفاعي مرماه من هدف محقق بإبعاده كرة جوناتاس سانتوس قبل تجاوزها خط المرمى في الدقيقة 76.

وخاض خورفكان اللقاء في ظل غياب خمسة لاعبين لأسباب صحية وإدارية، لكنه نجح في استثمار أخطاء مضيفه والخروج بنقطة ثمينة. وبذلك، عاقب النصر نفسه بأخطائه الدفاعية بعدما كان المبادر بالتسجيل، فيما أكد خورفكان فعاليته في استغلال الفرص رغم الظروف التي أحاطت بتشكيلته.