«فنية البطائح» تناقش ترتيبات المعسكر الخارجي



عقدت اللجنة الفنية بنادي البطائح لكرة القدم، اجتماعها الأول، برئاسة جاسم الدوخي عضو مجلس إدارة شركة البطائح للكرة، وبحضور الأعضاء ناصر سعيد الطنيجي، رئيس اللجنة الإعلامية، وعبدالعزيز المازمي مشرف الأول والرديف، وأحمد النقبي المدير الرياضي والدكتور عماد مختار المدير التنفيذي.

ورحب الدوخي بالأعضاء في بداية الاجتماع، وتقدم بالشكر لرئيس مجلس الإدارة على الثقة، وحض الأعضاء على بذل الجهد في سبيل الوصول للأهداف الموضوعة.

وناقش الاجتماع المعسكر التدريبي التحضيري للفريق الأول، وأطقم الفريق الأول وفريق 23 وفرق المراحل السنية، ووقف الأعضاء على متطلبات فرق النادي الفنية واللوجستية.

وأشاد بتجديد الثقة بمدرب الفريق الأول فرهاد مجيدي، وأكد أنه كان له دور بارز في نتائج الفريق الأول الإيجابية، وتمنى له التوفيق مهمته الموسم القادم.