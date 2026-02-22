نار الأزمة لا تزال مشتعلة.. وكيل بريستياني يهدد مبابي بالقضاء

صعّد غاستون فرنانديز، وكيل أعمال الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا، لهجته تجاه الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، ملوحاً بإمكان اللجوء إلى القضاء في حال صدور قرار رسمي يثبت براءة موكله من الاتهامات المتعلقة بإساءة عنصرية خلال مواجهة جمعت بين ريال مدريد وبنفيكا مؤخراً في دوري أبطال أوروبا، والتي خلفت أزمة كبيرة لا تزال نيرانها مشتعلة حول العالم الذي يتابع باهتمام.



ويعود أصل الأزمة إلى شكوى تقدم بها فينيسيوس جونيور خلال اللقاء، أشار فيها إلى تعرضه لعبارة ذات طابع عنصري من بريستياني، ما دفع الحكم إلى تفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية وإيقاف المباراة مؤقتاً، وبعدها تم إحالة القضية إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لفتح تحقيق رسمي والاستماع إلى الأطراف المعنية ومعاقبة المتهم، في قضية أثارت الرأي العام، ولا تزال تحظى بالكثير من ردود الفعل.



وكان مبابي قد خرج عقب اللقاء بتصريحات قوية أكد فيها تضامنه الكامل مع زميله فينيسيوس، مشدداً على أنه سمع ما اعتبره إساءة مباشرة، وأن مثل هذه التصرفات لا مكان لها في كرة القدم، واستفزت هذه التصريحات وكيل بريستياني، الذي رأى فيها إدانة مسبقة قبل انتهاء التحقيق الرسمي.



وأوضح فرنانديز أن اللاعب ينفي الاتهامات بشكل قاطع، وأنه ينتظر قرار الجهات المختصة، مضيفاً أنه في حال ثبوت براءة موكله فسيتم اتخاذ خطوات قانونية لحماية سمعته مما وصفها باتهامات غير عادلة وتصريحات أضرت بصورته، خاصة تجاه كليان مبابي، ذاكراً أنه سيكون الهدف الأول بعد صدور قرار البراءة.