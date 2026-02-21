هل خالف رئيس فيفا الحياد السياسي بظهوره في اجتماع مجلس السلام بشأن غزة؟

قالت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم السبت إن حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورؤساء دول آخرين لا يخالف الميثاق الأولمبي بشأن الحياد السياسي.

وأوضح متحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية أن (فيفا) يدعم برنامجا استثماريا شاملا لإحياء الرياضة في قطاع غزة بعد أن مزقتها الحرب، وذلك في إطار مبادرة ترامب الجديدة وهو ما يتوافق مع دور (فيفا) الدولي.

وجاء ظهور إنفانتينو في أول اجتماعات المجلس، لتثير جدلا كبيرا، خاصة بعد ظهوره وهو يرتدي قبعة حمراء ويظهر على جانبيها رقمي 45 و47 اللذان يرمزان إلى ترتيب ترامب في رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية.

وسئلت كريستي كوفنتري، رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية، خلال تواجدها في الأولمبياد الشتوي في ميلانو، أمس الجمعة، عن ظهور إنفانتينو في واشنطن بصفته عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية وملتزما بميثاقها.

وأبدت كوفنتري في مؤتمر صحفي استياءها من فريقها لعدم إبلاغها بذلك وقالت : "لم أكن أعلم بوجود عضو من اللجنة الأولمبية الدولية في ذلك الحدث". وأضافت: "الميثاق الأولمبي واضح للغاية فيما يتعلق بالمتوقع من أعضائه".

لكن اللجنة الأولمبية الدولية تحققت الآن من التفاصيل وقررت أن السويسري إنفانتينو لم يخالف القواعد، وستقام بطولة كأس العالم لكرة القدم بشكل رئيسي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى كندا والمكسيك، خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.