دخان وردي يشعل مدرجات برينتفورد



حول نجم الدوري الإنجليزي الممتاز ومدافع برينتفورد، مايكل كايودي، ملعب فريقه إلى مسرح لواحدة من أكثر لحظات حياته خصوصية، بعدما اختار طريقة ملحمية للكشف عن جنس مولوده المنتظر.



والظهير الإيطالي، الذي اشتهر هذا الموسم برمياته الطويلة القاتلة داخل منطقة الجزاء، قرر استثمار سلاحه المفضل خارج أجواء المنافسة، وعلى أرض ملعب جيتك كوميونيتي، وقف كايودي أمام مرمى خالٍ، بينما غطيت شباكه بالبالونات، في انتظار لحظة الحسم.



ومع ترقب زوجته الحاضرة على أرض الملعب، أطلق المدافع رميته الطويلة المميزة نحو الشباك، وما إن اصطدمت الكرة بالهدف، حتى انفجرت ألعاب نارية وتصاعد دخان وردي من العارضة، معلناً قدوم طفلة جديدة إلى العائلة، وسط أجواء احتفالية مؤثرة.



ونشر كايودي مقطع الفيديو عبر حسابه على «إنستغرام»، معلقاً: «لا يسعنا الانتظار لرؤيتك، إنه حلم أصبح حقيقة أن أعيش هذه اللحظة في ملعب ومع نادٍ يعني لي الكثير».



وحظي الاحتفال بتفاعل واسع، إذ سارع نادي برينتفورد لتهنئة لاعبه برسالة جاء فيها: «طفلة صغيرة ستنضم إلى عائلة برينتفورد، ألف مبروك لكما»، كما توالت تهاني زملائه، بينهم مدافع مانشستر يونايتد، باتريك دورجو، الذي كتب: «تهانينا يا أخي».



وبين رميات التماس داخل المستطيل الأخضر، وهذه الرمية الخاصة خارجه، أثبت كايودي أن بعض الأهداف لا تحتسب في سجلات المباريات لكنها تبقى الأجمل في الحياة.