رونالدو يشارك زملاءه صيام رمضان



كشف لاعب النصر السابق شايع شراحيلي عن مشاركة النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو زملاءه في نادي النصر صيام شهر رمضان خلال الموسم الماضي.



وأوضح شراحيلي، في تصريحات إعلامية، أن رونالدو صام يومين مع لاعبي النصر خلال شهر رمضان، بدافع الرغبة في مشاركة زملائه أجواء الشهر والتعرف على طبيعة الالتزام اليومي الذي يعيشه اللاعبون المسلمون داخل الفريق.



وأكد لاعب النصر السابق أن هذه الخطوة جاءت في إطار حرص قائد الفريق على فهم ظروف زملائه داخل التدريبات والمباريات، مشيراً إلى أن رونالدو أراد معايشة تفاصيل الصيام من الناحية البدنية والذهنية.



وتحدث شراحيلي عن تأثير شهر رمضان على اللاعبين، موضحاً أن اللاعب العربي يكون أكثر اعتياداً على تغير مواعيد المباريات ونمط الحياة خلال الشهر، مقارنة باللاعب الأجنبي الذي يواجه صعوبة أكبر في التأقلم.



وأشار إلى أن إقامة المباريات في الساعة العاشرة مساءً بدلاً من الثامنة تؤثر على مواعيد النوم والاستشفاء بالنسبة للاعبين الأجانب، نظراً لاختلاف الروتين اليومي الذي اعتادوا عليه.



وأضاف شراحيلي أن الجسم يبدأ في التكيف مع هذا التغيير بعد مرور نحو سبعة أيام، لتسير الأمور بشكل طبيعي داخل الملعب وخارجه.



يذكر أن شايع شراحيلي شارك مع الفريق الأول للنصر موسم 2009-2010، قبل انتقاله إلى القادسية موسم 2017-2018، ثم خاض تجربة أخرى مع الفيصلي لمدة موسمين بداية من موسم 2020-2021.