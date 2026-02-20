«المغرب» تحكم بالسجن وغرامة مالية على مشجعي السنغال



أصدرت المحكمة الابتدائية في الرباط أحكاماً بالسجن والغرامة المالية بحق مجموعة من مشجعي منتخب السنغال على خلفية أعمال الشغب التي صاحبت مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا التي جمعت المغرب والسنغال في يناير الماضي.



وأدان القضاة 17 مشجعاً من السنغال وآخر من الجزائر بتهم تشمل الإخلال بالنظام العام والتسبب في أضرار مادية لمرافق ملعب المباراة، وتراوحت العقوبات بين السجن وغرامات مالية متفاوتة تتناسب مع درجة مسؤولية كل مشجع في الأحداث، حسب ما رأته المحكمة بعد الاستناد إلى مقاطع فيديو للمباراة وشهادات عناصر من قوات الأمن التي كانت مكلفة بتأمين مواجهة النهائي.



وتفصيلاً قررت المحكمة معاقبة 9 مشجعين بالسجن لمدة عام واحد مع غرامة مالية قدرها ما يعادل 500 دولار لكل منهم، والحكم على 6 مشجعين بالسجن 6 أشهر وغرامة قدرها 200 دولار، و3 مشجعين بالسجن 3 أشهر وغرامة 120 دولاراً أمريكياً.



وأثارت القرارات ضجة كبيرة في السنغال مع تباين الآراء بين القبول والرفض، من دون أن يصدر أي تعليق رسمي من اتحاد الكرة أو أي جهة حكومية حتى الآن، ومن المقرر تنفيذ الأحكام بعد صدور قرار محكمة الاستئناف النهائي.