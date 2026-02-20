روزينيور يرسل نجوم تشيلسي للاسترخاء في دبي ومصر

بعد سلسلة مباريات مرهقة وضغط لا يهدأ، قرر ليام روزينيور، مدرب تشيلسي، أن الوقت قد حان لإطلاق العنان للاعبيه، فأرسل نجومه في رحلة استجمام إلى دبي، حيث قضوا أيامًا من الاسترخاء بعيدًا عن ضغوط كرة القدم، واستمتعوا بوقت ثمين مع زوجاتهم، على متن طائرة خاصة مزينة بالرفاهية والراحة المطلقة.

وجاءت الرحلة بعد فوز البلوز برباعية نظيفة على هال سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، وهي المرة الأولى منذ ما قبل عيد الميلاد التي لم يلعب فيها الفريق مباراة منتصف الأسبوع، بعد أن خاض 15 مباراة خلال أقل من شهرين.

وقال روزينيور قبل مباراة فريقه ضد بيرنلي: «أحيانًا تكون أفضل طريقة لتجديد النشاط هي الابتعاد عن العمل تمامًا، ونظرت إلى جدول اللاعبين خلال الـ18 شهرًا الماضية، واعتقدت أن الوقت قد حان لهم للاسترخاء والتعرض لأشعة الشمس».

وكان كول بالمر أحد النجوم الذين استغلوا هذه الفرصة برفقة صديقته أوليفيا هولدر، حيث وثقت هذه الرحلة الرومانسية عبر صفحتها على «إنستغرام»، وأظهرت صور من الفندق باقة من الزهور وحقيبة «شانيل»، بينما استمتع اللاعب بعشائه الأول من لحم الواغيو الياباني في مطعم فاخر بدبي.

كما انضم إلى بالمر زملاؤه مارك كوكوريلا، بيدرو نيتو، جواو بيدرو، إنزو فرنانديز، وتريفوه تشالوبا، حيث استقلوا طائرة خاصة وقضوا وقتًا ممتعًا على متنها قبل الوصول إلى دبي للاستمتاع بالشمس والمياه الصافية.

ولم تقتصر الرحلة على دبي فحسب، إذ اتجه أليخاندرو غارناتشو إلى مصر، حيث ركب الجمال وزار الأهرامات وسبح في البحر، مستفيدًا من فرصة نادرة للابتعاد عن الأضواء.

وعلى الرغم من الأجواء الاستجمامية، فإن واقع كرة القدم لا ينتظر، وبعد مواجهة بيرنلي سيحصل الفريق على أسبوع راحة آخر قبل رحلته إلى أرسنال في الأول من مارس المقبل، لكن الجدول سيظل مكثفًا، إذ يواصل تشيلسي المنافسة في كأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، والصراع على المراكز الخمسة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز.