رونالدو يهز وول ستريت بـ7.5 ملايين دولار

لم يكن صباح وول ستريت عاديًا، فبمجرد أن تسرب الخبر، اهتزت الأرقام وقفزت الأسهم، وكأن اسمًا واحدًا كان كفيلًا بإشعال السوق.

كريستيانو رونالدو، النجم البرتغالي الذي اعتاد تسجيل الأهداف داخل المستطيل الأخضر، قرر هذه المرة أن يسدد كرة مالية بقيمة 7.5 ملايين دولار، مستثمرًا في منصة التكنولوجيا الصحية التابعة لإحدى الشركات، ليقتنص حصة 10% من شركة متخصصة في برمجيات الصحة والتغذية.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر هاتفي لمناقشة أرباح الشركة، لكن صداه كان أقوى من أي بيان مالي، ومع افتتاح التداول قفزت أسهم الشركة بأكثر من 15%، في مؤشر جديد على أن تأثير رونالدو لا يُقاس فقط بالأهداف أو الألقاب، بل بثقة المستثمرين أيضًا.

والمنصة التي استثمر فيها تعتمد على جمع البيانات الصحية وتحليل أنماط الحياة، لتصميم خطط تغذية وبرامج صحية مخصصة للمستخدمين، في مشروع يجمع بين التكنولوجيا ونمط الحياة الرياضي، وهو ميدان يعرفه رونالدو جيدًا.

وفي بيان رسمي، وصف رونالدو الخطوة بأنها تطور طبيعي، مؤكدًا أن العمل مع الراعي القديم له هو ما يحفزه في هذه المرحلة من مسيرته، وهي عبارة بسيطة لكنها تحمل دلالة واضحة، إذ لم تعد القصة مجرد شراكة دعائية، بل دخول مباشر إلى عمق القرار الاستثماري.

ورونالدو، الذي تصدر قائمة «فوربس» لأعلى الرياضيين أجرًا في 2025 بإجمالي 280 مليون دولار، بينها قرابة 50 مليون دولار من أعماله خارج الملعب، يواصل توسيع علامته التجارية التي تمتد من الفنادق إلى الصالات الرياضية والساعات.

والرسالة واضحة؛ رونالدو لا يبني ثروة فحسب، بل يبني منظومة، وفي كل مرة يخطو فيها خطوة استثمارية، تتحرك الأسواق كما لو أنها تتوقع هدفًا في الدقيقة الأخيرة.