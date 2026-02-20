حازم إمام: لو لم أكن ابن حمادة إمام لاخترت الأهلي

كشف حازم إمام نجم الزمالك السابق، عن جانب شخصي من مسيرته الكروية، مؤكدًا أنه كان سيختار اللعب للنادي الأهلي حال لم يكن نجل الأسطورة حمادة إمام، مشيرًا إلى أن الانتماء العائلي لعب دورًا كبيرًا في مساره بالكرة المصرية.

وتحدث نجم الزمالك السابق خلال تصريحات إذاعية عن رؤيته للأندية الكبرى، موضحًا أن اللعب لمؤسسات بحجم النادي الأهلي يعد طموحًا طبيعيًا لأي لاعب يسعى لتحقيق النجاح، نظرًا لتاريخ النادي ومكانته في الكرة المصرية.

وركز إمام في حديثه على تقديره الكبير لشخصية الراحل صالح سليم، مؤكدًا أنه من الأسماء التي تركت أثرًا واضحًا في الرياضة المصرية، سواء على مستوى الإدارة أو بناء القيم داخل الأهلي.

وأكد حازم إمام أنه كان يتمنى قضاء وقت أطول مع صالح سليم، من أجل التعرف عن قرب على أسلوبه في التعامل مع اللاعبين وإدارة الفريق، مشيرًا إلى أن شخصيته فرضت احترامها على الجميع داخل الوسط الرياضي.

وأوضح نجم الكرة المصرية السابق أن تأثير صالح سليم لم يكن مرتبطًا بالبطولات فقط، بل امتد إلى ترسيخ هوية النادي الأهلي وقيمه، وهي أمور ظلت حاضرة لدى الأجيال المتعاقبة من اللاعبين والجماهير.

وصرح إمام بصراحة أنه لو كان لاعبًا بعيدًا عن اسم العائلة وتاريخها مع نادي الزمالك، لكان اختار خوض تجربة اللعب بقميص الأهلي، معتبرًا أن أي لاعب يسعى للتألق يرغب في التواجد داخل أكبر الأندية.

واختتم حازم إمام حديثه بالتأكيد على احترامه لجميع الأندية الكبرى في مصر، مشددًا على أن اختياراته الكروية جاءت في إطار ظروف خاصة فرضها اسمه العائلي وتاريخه داخل القلعة البيضاء.