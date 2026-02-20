75 مليون دولار من «فيفا» لإعادة الحياة للملاعب في غزة

سيخصص الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) صندوقًا بقيمة 75 مليون دولار لإعادة بناء المنشآت الكروية في غزة، وفق ما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب والهيئة الدولية.

وأعلن الرئيس الأميركي عن هذا الصندوق من واشنطن، وقال ترامب: «يسعدني أن أعلن أن فيفا سيساعد في جمع ما مجموعه 75 مليون دولار لمشاريع في غزة».

وأضاف، مشيرًا إلى رئيس فيفا جاني إنفانتينو الذي حضر الحدث: «وأعتقد أنها مشاريع مرتبطة بكرة القدم، حيث ستقومون بإنشاء ملاعب وستجلبون أعظم النجوم في العالم إلى هناك، أشخاص أكثر نجومية منك ومني يا جاني».

وتابع: «إنه أمر مهم حقًا.. سنكشف قريبًا عن تفاصيل الإعلان، وإذا استطعت فسأذهب معك إلى هناك».

ثم أصدر فيفا بيانًا قدم خلاله مزيدًا من التفاصيل، تحدث فيه عن خطط لبناء أكاديمية لكرة القدم، وملعب وطني جديد يتسع لـ 20 ألف متفرج، وعشرات الملاعب.

ولم يشر بيان فيفا إلى مبلغ الـ 75 مليون دولار الذي ذكره ترامب، موضحًا أن الأموال ستجمع «من قادة ومؤسسات دولية».

وحافظ إنفانتينو على علاقات وثيقة مع ترامب، وسبق أن منحه «جائزة السلام» الأولى من فيفا خلال سحب قرعة كأس العالم في كانون الأول/ديسمبر.

وفي بيان فيفا، أشاد إنفانتينو بـ«اتفاقية شراكة تاريخية ستعزز الاستثمار في كرة القدم بهدف المساهمة في جهود التعافي في مناطق ما بعد النزاع».