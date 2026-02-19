ودية البرازيل ومصر في 6 يونيو المقبل

تخوض البرازيل مباراتها الودية الأخيرة تحضيراً لمونديال 2026 هذا الصيف بمواجهة مصر في 6 يونيو المقبل في كليفلاند، بحسب ما أعلن، الخميس، الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

وأفاد الاتحاد في بيان: «يعرف المنتخب البرازيلي منافسه الأخير قبل كأس العالم 2026. سيواجه «سيليساو» مصر في ملعب هنتنغتون بانك فيلد في كليفلاند قبل أسبوع واحد من ظهوره الأول في كأس العالم». وقبل مواجهة منتخب «الفراعنة» يخوض أبطال العالم خمس مرات مباراتين وديتين في الولايات المتحدة أمام فرنسا في 26 مارس في بوسطن، ثم كرواتيا في 31 منه في أورلاندو.



وتحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي عُين في مهامه الفنية في مايو الماضي، حقق المنتخب البرازيلي نتائج متباينة في مبارياته الودية الأخيرة. في أكتوبر اكتسح «راقصو السامبا» كوريا الجنوبية بخماسية نظيفة قبل أن يتلقوا هزيمة أولى على الإطلاق أمام اليابان 2-3، وفي نوفمبر فازت البرازيل على السنغال التي توجت لاحقاً بكأس الأمم الأفريقية، بنتيجة 2-0، وتعادلت مع تونس 1-1.

وسيخوض المنتخب البرازيلي مباراته الأولى في كأس العالم 2026 أمام المغرب في 13 يونيو، قبل أن يواجه هايتي ثم أسكتلندا في 19 و24 منه، ضمن المجموعة الثالثة من النهائيات، التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.