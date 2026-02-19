مدرب تشيلسي معلقاً على واقعة فينسيوس: لا مكان للعنصرية في كرة القدم

د ب أ

قال ليام روسنيور، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، إن أي شخص في عالم كرة القدم يدان بالعنصرية يجب ألا يكون له مكان في اللعبة. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا» أن البرازيلي فينسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، رفض العودة إلى أرض الملعب، الثلاثاء الماضي، وذلك بعدما قال إنه تعرض لعبارات عنصرية من جيانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا، خلال مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا في لشبونة.



ودافع النادي البرتغالي عن لاعبه وقال إنه يتعرض «لحملة تشويه ممنهجة»، فيما قال جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا، إن فينسيوس تسبب في ذلك بعد احتفاله الاستفزازي بالهدف الذي سجله. ويواجه بريستياني، الذي نفى الواقعة، عقوبة الإيقاف لمدة عشر مباريات على الأقل عن المشاركة في البطولات الأوروبية إذا ثبتت إدانته.



من جانبه لم يعلق روسينيور على الواقعة بشكل مباشر، مؤكداً أن على الجهات المختصة اتخاذ إجراءات أكثر جدية وحزماً تجاه قضية العنصرية في الملاعب. وقال روسينيور: «إنه أمر مؤسف، ما أريد قوله إن أي شكل من أشكال العنصرية غير مقبول في المجتمع، لا يمكنني التحدث عن الواقعة في ظل وجود تحقيق مستمر بشأنها».



وأضاف: «ما أريد قوله هو إنه حينما ترى لاعباً مستاء مثلما كان فينسيوس جونيور فمن الطبيعي حدوث ذلك لسبب، على المستوى الشخصي سبق له التعرض لإساءة عنصرية». وأوضح روسينيور: «إذا أدين أي مدرب أو لاعب أو مدير فني بالعنصرية فلا يجب أن يكون له مكان في تلك اللعبة، هكذا الأمر بالنسبة لي».