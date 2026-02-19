«الآسيوي» يختبر قوة جماهير الوصل أمام النصر في استاد زعبيل

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد مباراتي الوصل والنصر في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، وذلك عقب تأهل الفريقين من دور الستة عشر على حساب الزوراء العراقي، وأركاداغ التركماني على التوالي، واختار الاتحاد كالعادة توقيتاً غير عادل للوصل وجماهيره في جولة الذهاب.



وقرر الاتحاد إقامة مباراة الذهاب يوم 4 مارس المقبل عند الساعة الثامنة مساء، في توقيت يعتبر «مزعجاً» وغير منصف لجماهير الوصل، حيث يأتي بعد الإفطار الرمضاني بأقل من 100 دقيقة، ما يضع تحدياً إضافياً أمام أنصار «الإمبراطور» للحضور المبكر إلى استاد زعبيل، وتقديم الدعم المعنوي المعتاد خصوصاً في المواجهات الكبيرة.



أما لقاء الإياب فيقام يوم 11 مارس عند الساعة العاشرة والربع مساء، والذي يعد مثالياً لفريق النصر وجماهيره، كونه يمنح جماهير صاحب الأرض وقتاً كافياً بعد الإفطار للحضور والدعم، ويهيئ أجواء مناسبة لمباراة حاسمة في سباق التأهل إلى نصف النهائي.



وتحمل مباراتا الذهاب والإياب طابعاً خليجياً خالصاً بطموحات كبيرة، حيث يسعى الوصل لمواصلة زخمه القاري بعد تجاوزه الزوراء، فيما يطمح النصر إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة القارية.