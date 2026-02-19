ريال مدريد يؤكد السعي للقضاء على العنصرية والعنف والكراهية في الرياضة والمجتمع



قدّم ريال مدريد الإسباني «جميع الأدلة المتاحة» للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بشأن الحوادث التي وقعت خلال مواجهة بنفيكا البرتغالي، الثلاثاء، في لشبونة، في ذهاب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي شهدت اتهامات بالعنصرية وجهها البرازيلي فينيسيوس جونيور إلى جانلوكا بريستياني.



وقال النادي الملكي في بيان «تعاون نادينا بشكل فعّال مع التحقيق الذي فتحه يويفا عقب الحوادث العنصرية غير المقبولة التي حدثت خلال هذه المباراة».



وأعرب ريال مدريد عن امتنانه «للدعم والإجماع والمساندة والمودة التي حظي بها لاعبنا فينيسيوس جونيور من جميع الفاعلين في عالم كرة القدم»، مؤكداً أنه سيواصل العمل من أجل «القضاء على العنصرية والعنف والكراهية في الرياضة والمجتمع».



وكان يويفا قد أعلن في اليوم السابق فتح تحقيق بشأن اتهامات بـ«سلوك تمييزي» من جانب جانلوكا بريستياني، بعدما اتهمه فينيسيوس بأنه نعته بـ«القرد» خلال فوز ريال مدريد 1-0 في ذهاب الملحق. وهي اتهامات نفى اللاعب صحتها عبر حسابه على إنستغرام.



وتُظهر مقاطع فيديو عدة منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ونقلتها وسائل إعلام إسبانية، سلوكيات عنصرية صدرت عن عدد من المشجعين البرتغاليين في المدرجات، وهو ما يفسر الصياغة الواسعة التي اعتمدها ريال مدريد في بيانه.