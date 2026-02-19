قرار جديد من برشلونة بشأن مدرجات «كامب نو»

أعلن نادي برشلونة قرارًا رسميًا بتخصيص جميع المقاعد الجديدة التي سيتم افتتاحها في المرحلة المقبلة من ملعب «كامب نو» لصالح أعضاء النادي والمشتركين فقط، ضمن خطة العودة التدريجية للجماهير إلى الملعب بعد أعمال التجديد.

يأتي هذا القرار في إطار منح الأولوية لأعضاء برشلونة باعتبارهم الركيزة الأساسية للنادي، حيث تستهدف الإدارة ضمان وجودهم في المدرجات الجديدة مع إعادة فتح أجزاء من الملعب أمام الحضور الجماهيري.

وأوضح النادي الكتالوني أنه فور الحصول على الموافقة النهائية من بلدية برشلونة على المرحلة «1C» من مشروع التطوير، والخاصة بمدرجات المنطقة الشمالية «Gol Nord»، سيتم إضافة نحو 14 ألف مقعد جديد إلى سعة الملعب.

وأكد برشلونة أن هذه المقاعد ستخصص بالكامل للأعضاء أصحاب الاشتراكات الموسمية، دون طرحها للبيع العام في هذه المرحلة، بما يسمح بعودة المشجعين الدائمين إلى مقاعدهم في أسرع وقت ممكن.

وكشف النادي عن تفاصيل الأسعار المتوقعة لاشتراكات المدرجات الجديدة، حال العودة إلى الملعب في أوائل شهر مارس المقبل، حيث يبدأ السعر الأدنى من 160 يورو، بينما يصل الحد الأعلى إلى 264 يورو، وفقًا لموقع المقعد داخل المدرج.

وأشار البيان إلى أن باب التقديم للأعضاء الراغبين في حجز المقاعد سيفتح خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الإعلان عن المواعيد والشروط الرسمية عبر القنوات الإعلامية للنادي بعد صدور الترخيص النهائي.

وشدد برشلونة على أن هذا التوجه يهدف إلى الحفاظ على نموذج الملكية الخاص بالنادي، وضمان أن يكون الأعضاء في مقدمة الحاضرين بعد إعادة افتتاح الملعب.

وينتظر النادي حاليًا الضوء الأخضر من السلطات المحلية، والمتوقع صدوره خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل تفعيل المرحلة الجديدة وبدء استقبال الجماهير في المدرجات المحدثة.