قيادي بـ«كاف» يعتذر للمغرب: «سامحونا.. ظلمناكم أمام السنغال»



أثار سمير صبحة، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، جدلاً واسعاً بعد تصريحات ساخنة وجريئة اعتبر فيها أن المنتخب المغربي تعرض للظلم أمام السنغال خلال نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، في مباراة ما زالت تداعياتها مستمرة.



وأكد صبحة الذي يشغل أيضاً منصب رئيس اتحاد موريشيوس لكرة القدم، أن بعض القرارات التي شهدها النهائي «لم تطبق وفق اللوائح بالشكل الصحيح»، مشيراً إلى وجود مخالفات كان يتعين التعامل معها بصورة مختلفة خلال مجريات اللقاء، خاصة فيما يتعلق بالاحتجاجات التي رافقت إحدى اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل، مبيناً أن الحكم كان عليه معاقبة لاعبي السنغال على مغادرة أرضية الملعب، وقال: أناشد الاتحاد المغربي والجمهور أن يسامحنا على الظلم الذي وقع عليهم في النهائي.



وأوضح عضو المكتب التنفيذي أن الاعتراف بوجود أخطاء لا يعني التشكيك في تتويج السنغال باللقب، مؤكداً أن النتيجة النهائية للمباراة لن تتغير، لكن من الضروري، حسب قوله، مراجعة ما حدث لضمان عدم تكراره مستقبلاً وحماية مصداقية المسابقات القارية.



وأضاف أن المرحلة المقبلة تستدعي تعزيز الالتزام الصارم بتطبيق اللوائح، مشدداً على أهمية الشفافية في التعامل مع الحالات التحكيمية الحساسة، خاصة في المباريات النهائية التي تحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة.