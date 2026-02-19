55 لاعبًا مسلمًا يخوضون مباريات «البريميرليغ» صائمين

يخوض عشرات اللاعبين المسلمين في الدوري الإنجليزي الممتاز منافسات المسابقة خلال شهر رمضان الكريم وهم صائمون.

ويضم الدوري الإنجليزي هذا الموسم ما يقرب من 55 لاعبًا مسلمًا موزعين على مختلف الأندية، يواصلون المشاركة في المباريات الرسمية خلال الشهر الفضيل، مع الالتزام بفريضة الصيام رغم المتطلبات البدنية العالية التي تفرضها وتيرة المنافسة في واحدة من أقوى الدوريات في العالم.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إلى أن رابطة الدوري الإنجليزي قررت السماح بإيقاف المباريات لفترة وجيزة خلال شهر رمضان، لإتاحة الفرصة أمام اللاعبين المسلمين للإفطار فور غروب الشمس، ضمن الترتيبات التنظيمية المعتمدة داخل المسابقة.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن توقيت غروب الشمس في إنجلترا يتراوح بين السادسة والسابعة مساءً بتوقيت غرينتش، وهو ما يجعل عدد المباريات التي تحتاج إلى توقف فعلي محدودًا، ويقتصر غالبًا على مباراتين تقامان يومي السبت والأحد.

ونظمت رابطة الدوري هذا الإجراء بالتنسيق مع الحكام والأجهزة الفنية للأندية، بحيث يتم استغلال توقف طبيعي في اللعب للسماح للاعبين بتناول الإفطار دون التأثير على سير المباراة أو إيقاعها التنافسي.

وفيما يلي بعض أسماء اللاعبين المسلمين الذين يلعبون في الدوري الإنجليزي:

محمد صلاح – ليفربول

إبراهيما كوناتي – ليفربول

بوبكر كامارا – أستون فيلا

أمادو أونانا – أستون فيلا

ويسلي فوفانا – تشيلسي

إدريسا غانا غاي – إيفرتون

إليمان نداي – إيفرتون

إسماعيلا سار – كريستال بالاس

شادي رياض – كريستال بالاس

عيسى ديوب – فولهام

أداما تراوري – فولهام

هانيبال المجبري – بيرنلي

نصير مزراوي – مانشستر يونايتد

أماد ديالو – مانشستر يونايتد

عمر مرموش – مانشستر سيتي

ريان آيت نوري – مانشستر سيتي

محمد قدوس – توتنهام

إيف بيسوما – توتنهام

بابي ماتار سار – توتنهام

إبراهيم سانغاري – نوتنغهام فورست

جان كلير توديبو – وست هام يونايتد

ويحرص اللاعبون المسلمون على اتباع برامج غذائية وطبية خاصة خلال الشهر الفضيل، بالتنسيق مع الأجهزة الطبية لأنديتهم، لضمان الحفاظ على الجاهزية البدنية وتفادي الإجهاد.

وأكدت تقارير طبية أن الصيام لا يشكل عائقًا أمام الأداء الاحترافي متى ما تم تنظيم فترات التغذية والنوم بصورة سليمة، وهو ما أثبته اللاعبون المسلمون في مواسم سابقة داخل الملاعب الإنجليزية.

ويواصل الدوري الإنجليزي تقديم نموذج تنظيمي مرن يراعي الخلفيات الدينية والثقافية للاعبين، في إطار سعيه للحفاظ على بيئة احترافية شاملة داخل المستطيل الأخضر.