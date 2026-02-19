ألونسو يرفض مغامرة فرنسا

رفض الإسباني تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد السابق، خوض تجربة تدريبية في الدوري الفرنسي، بعدما تواصل معه مسؤولو أولمبيك مارسيليا لتولي القيادة الفنية للفريق، خلفًا للإيطالي روبرتو دي زيربي الذي تمت إقالته مؤخرًا.

وعاش مارسيليا خلال الأيام الماضية حالة من الاضطراب الإداري، عقب عودة المهدي بن عطية وتثبيت موقعه كمدير رياضي بصلاحيات موسعة، بعد استقالته السابقة وتجديد الثقة فيه من جانب المالك الأمريكي فرانك ماكورت.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن إدارة النادي حاولت استغلال إقالة دي زيربي للتحرك سريعًا نحو ألونسو، غير أن المدرب الإسباني رفض العرض بشكل قاطع.

وأكدت شبكة «آر إم سي» الفرنسية أن ألونسو فضل عدم المخاطرة بمسيرته التدريبية في ظل المناخ غير المستقر داخل النادي الجنوبي، معتبرًا أن الوضع الإداري الحالي لا يوفر الظروف المناسبة لبداية مشروع فني جديد.

وأصدر ماكورت بيانًا رسميًا أعلن فيه استمرار بن عطية في منصبه حتى نهاية الموسم، مع تقليص صلاحيات رئيس النادي بابلو لونغوريا وحصرها في الجوانب المؤسسية، في قرار جاء دون علم الأخير.

وشهدت أروقة النادي حالة من التوتر، بعدما شعر لونغوريا بصدمة كبيرة من القرارات الأخيرة، وبدأ محاموه دراسة صيغة لإنهاء التعاقد بشكل ودي، وسط غياب أي تواصل مباشر من المالك أو المدير الرياضي.

واتجهت أنظار بن عطية، بعد فشل التعاقد مع ألونسو، نحو خيار بديل لإنقاذ الموسم، حيث برز اسم الفرنسي حبيب بييه كأقرب المرشحين لتولي المهمة، بعد رحيله خلال الساعات الماضية عن رين.