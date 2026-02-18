الفيفا يتساءل.. هل ميسي إنسان أم أسطورة من المريخ؟





يسلط الاتحاد الدولي للكرة «فيفا»، الضوء على صاحب الرقم 10، ليونيل ميسي، مستعرضاً أبرز لحظاته، وأشهر التصريحات التي قيلت بحقه، وأرقامه القياسية، وحقائق طريفة من مسيرته، إلى جانب تاريخه في كأس العالم وتطلعاته لنسخة 2026.



ويطلقون على ميسي، لقب «البرغوث الذري»، لكن إنجازاته كانت بحجم مجرة كاملة، وقالوا إن ميسي «ختم كرة القدم» حين رفع كأس العالم عالياً في سماء قطر عام 2022، غير أنه ما زال يواصل كتابة الفصول، ولا تزال الأسئلة تتردد على ألسنة الأساطير.. هل هو إنسان أم كائن من المريخ؟



أرقام لا تُصدق



قاد ميسي برشلونة إلى 34 لقباً خلال 17 موسماً استثنائياً، قبل أن يحرز لقب الدوري الفرنسي مرتين توالياً مع باريس سان جيرمان، ثم يقود إنتر ميامي لتحقيق أول ألقابه في كأس الدوري الأمريكي لكرة القدم، وهكذا بلغ رصيده 40 لقباً على مستوى الأندية، وهو رقم قياسي عالمي.



وبقميص منتخب الأرجنتين، توج بكأس العالم تحت 20 سنة، وذهبية الأولمبياد، وكأس فيناليسيما، ولقبين في كوبا أمريكا، قبل أن يبلغ القمة في كأس العالم 2022، حين قاد «الألبيسيليستي» إلى النجمة الثالثة وهو في الـ35.



وبمهارات مراوغته الخارقة ورؤيته الاستثنائية، يتصدر ميسي قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ اللعبة، مع حفاظه على معدل يقارب هدفاً في المباراة الواحدة مع برشلونة وإنتر ميامي، وفوق ذلك، توّج بجائزة أفضل لاعب من قبل «فيفا» ثماني مرات في إنجاز غير مسبوق.



إشادة النجوم



أشاد العديد من نجوم الكرة السابقين بمهارات ميسي، ويقول عنه هريستو ستويتشكوف: «اليوم تحتاج إلى رشاش لإيقاف ميسي»، وجيانلويجي بوفون: «لمسته لأتأكد أنه بشر»، وأنخيل دي ماريا: «إنه كائن فضائي.. أعظم لاعب في التاريخ».



وقال عنه واين روني: «أفضل مزحة رأتها عيناي»، ورونالدينيو: «عندما يعتزل، يجب حجب الرقم 10، وخافيير ماسكيرانو: «من الجيد أنه لا يزال يعتقد أنه إنسان».



سمي النجم الأرجنتيني تيمناً بالمغني الشهير ليونيل ريتشي، بعدما عشقت والدته ألبوماً موسيقياً، وعانى في طفولته من نقص هرمون النمو، إذ لم يتجاوز طوله 137 سم عند اختباره في برشلونة بعمر 13 عاماً.



وتردد النادي بسبب بنيته وكلفة علاجه، ولكن المدير الفني كارليس ريكساش، كتب عقده على منديل خلال مأدبة غداء في لحظة غيرت تاريخ اللعبة، وبعد تتويجه بمونديال 2022، نشر صورة احتفاله بالكأس، لتصبح الأكثر إعجابًا في تاريخ إنستغرام بتلقي 74.7 مليون إعجاب، فيما جاء منشور آخر له بالمركز الثالث.



أرقام خالدة



يعد ميسي سابع أصغر هداف في تاريخ كأس العالم بالتسجيل بعمر 18 عاماً و358 يوماً، بينما يتصدر بيليه القائمة، وهو واحد من ستة لاعبين شاركوا في ست نسخ من المونديال، إلى جانب كريستيانو رونالدو وآخرين.



كما أن ميسي اللاعب الوحيد الذي صنع هدفاً في خمس نسخ مختلفة، وصاحب الرقم القياسي في عدد المباريات برصيد 26 مباراة، متجاوزاً لوثر ماتيوس، وهو الأكثر دقائق لعباً برصيد 2314 دقيقة، متفوقاً على باولو مالديني.



وخاض ميسي 19 مباراة كقائد في رقم قياسي، وهو اللاعب الوحيد الذي سجل في جميع أدوار نسخة واحدة وذلك في قطر 2022، ويتقاسم الرقم القياسي للمساهمات التهديفية برصيد 21 مساهمة مع بيليه، وهو الهداف التاريخي للأرجنتين في كأس العالم بتسجيل 13 هدفاً، متقدماً على غابرييل باتيستوتا ودييغو مارادونا.



ويعتبر ميسي اللاعب الوحيد الذي سجل في المراهقة والعشرينيات والثلاثينيات، والفائز بـ11 جائزة رجل مباراة، وهو الأكثر صناعة للفرص برصيد 67 فرصة بالتساوي مع مارادونا، وصاحب أكبر عدد من المراوغات الناجحة في تاريخ البطولة.



من الخيبة إلى المجد



بدأ ميسي مشواره المونديالي في 2006 بهدف وتمريره حاسمة خلال 15 دقيقة أمام صربيا والجبل الأسود، لكنه ودع أمام ألمانيا، وتكرر السيناريو في 2010، ثم أضاء سماء 2014 ليحصد الكرة الذهبية رغم خسارة النهائي.



وفي 2018 خرج من الدور ثمن النهائي، واعتقد البعض أن الحلم تبخر، ولكن في 2022، قدم واحدة من أعظم البطولات الفردية في التاريخ، مسجلاً سبعة أهداف ومتألقاً في النهائي أمام فرنسا ليعود أخيراً بالكأس التي طال انتظارها.