دانغو واتارا.. (جوهرة بوركينا) التي صقلتها المعاناة وأضاءت سماء لندن



كان الطفل البوركيني دانغو واتارا يطارد كرة ممزقة حافي القدمين، في شوارع مدينة (واغادوغو) الترابية، ولم يكن يعلم حينها أن قدمه اليسرى ستكون يوماً ما حديث الصحافة الإنجليزية، وأن اسمه سيوضع في سجلات (البريميرليغ) كأول بوركيني يسجل (هاتريك) في تاريخ المسابقة.



بدأ دانغو رحلته في الأكاديميات ثم انتقل لفريق نادي ماجستيك المحلي في بوركينا فاسو، ولم يستغرق الأمر طويلاً ليبدأ طريقه إلى النجومية فبعد 11 مباراة فقط في الدوري البوركيني سجل خلالها 5 أهداف، التقطته أعين كشافة نادي لوريان الفرنسي في صيف 2020.



بدأ واتارا مع الفريق الرديف في الدرجة الرابعة الفرنسية. لكنه صبر وتمسك بإيمانه الذي يضعه قبل كرة القدم، حيث يرى أن صلواته الخمس هي ما تمنحه الاستقرار والهدوء. وفي موسم 2021-2022، انفجر بركانه الكروي ليصبح الركيزة الأساسية للوريان، مساهماً في صعود الفريق للمراكز الأولى في الدوري الفرنسي، ما جعل أندية إنجلترا تتسابق لضمه.



وفي يناير 2023، حزم واتارا أمتعته متجهاً إلى فريق نادي بورنموث في صفقة بلغت قيمتها نحو 20 مليون جنيه إسترليني. ومن هناك، انطلقت رحلة التألق إذ أصبح أول لاعب من بوركينا فاسو يسجل (هاتريك) في الدوري الإنجليزي الممتاز (ضد نوتنغهام فورست).



في أغسطس 2025، انتقل إلى نادي برينتفورد بصفقة قياسية بلغت 42.5 مليون جنيه إسترليني، موقعاً عقداً يمتد حتى عام 2031، وفي فبراير 2026، تخطى مواطنه برتراند تراوري ليصبح الهداف التاريخي للاعبين البوركينيين في البريميرليج برصيد 13 هدفاً.



إن قصة دانغو واتارا ليست مجرد قصة لاعب كرة قدم ناجح، بل هي تجسيد لمبدأ عبر عنه في مناسبات عدة بقوله (عليك أن تؤمن قبل أن تتمكن من فعل أي شيء) اليوم، حين يلمس واتارا الكرة في ملاعب إنجلترا، لا يرى الجماهير الصاخبة فحسب، بل يتذكر تلك الرمال التي ركض فوقها صغيراً، ليثبت للعالم أن الطريق من واغادوغو إلى لندن ليس مستحيلاً.