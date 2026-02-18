سيناريوهات متناقضة.. صعود هادئ للوحدة وتأهل مثير لشباب الأهلي وخروج موجع للشارقة



تباينت ملامح مشهد ثلاثي دوري أدنوك للمحترفين في مرحلة دوري الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، بين حسم مبكر وثقة كبيرة من الوحدة، وانتظار قاتل من شباب الأهلي حتى صافرة الجولة الأخيرة، وسقوط مؤلم للشارقة أنهى موسمه القاري والمحلي مبكراً.



حسم مبكر



دخل الوحدة المنافسة بثبات، ونجح في حجز بطاقة العبور إلى ثمن النهائي مبكراً بعدما حقق سلسلة نتائج إيجابية في بداية المشوار، حيث استهل «العنابي» رحلته بفوز مهم على الاتحاد 2-1 في أبوظبي، ثم تعادل سلبياً مع تراكتور في تبريز بالجولة الثانية.



وواصل الفريق زخمه بالفوز على الدحيل 3-1 في أبوظبي، ثم تجاوز ناساف 2-1 في قرشي، وأكد قوته بتغلبه على السد 3-1 في أبوظبي، ولكن بعد أن ضمن مقعده في ثمن النهائي، بدأت مرحلة التراجع، فخسر أمام الغرافة 0-1 في الريان، وتعادل مع الأهلي 0-0 في أبوظبي، قبل أن يخسر الجولة الأخيرة أمام مضيفه الهلال 1-2.



وجمع «العنابي» 14 نقطة وضعته في المركز الخامس، وسجل 11 هدفاً ليكون سابع أقوى خط هجوم، فيما استقبل 7 أهداف ليخرج بثالث أقوى خط دفاع في المرحلة.



تأهل صعب



على النقيض، عانى شباب الأهلي صعوبات كبيرة قبل أن يحسم تأهله سادساً برصيد 11 نقطة، في الجولة الأخيرة، واستفاد من هدايا المنافسين ليضمن مقعده بين الثمانية الكبار.

وبدأ «الفرسان» مشوارهم بتعادلين في دبي أمام تراكتور 1-1، والهلال 0-0، وحققوا انتصارات مهمة على الاتحاد 1-0 خارج الديار، وعلى ناساف 4-1، ثم على الغرافة 2-0 في دبي، واللافت أن شباك شباب الأهلي استقبلت 4 أهداف كاملة في كل مباراة خسرها، وحدث ذلك أمام الدحيل 1-4 والسد 2-4 في الدوحة، قبل خسارته المثيرة أمام الأهلي 3-4 في الجولة الأخيرة.

وسجل الفريق 14 هدفاً ليكون خامس أقوى خط هجوم، لكنه استقبل العدد ذاته من الأهداف، ليصنف أيضاً خامس أضعف خط دفاع.



نهاية مبكرة



أما الشارقة، فقدم مستويات متباينة، ومع ذلك ظل ممسكاً بفرصة التأهل حتى الجولة الثامنة والأخيرة، قبل أن يفرط في كل شيء بخسارة مفاجئة على أرضه 1-2 أمام ناساف، أضعف فرق البطولة وصاحب المركز الـ12 الأخير.



واستهل الشارقة مشواره بفوز مثير على الغرافة 4-3، ثم تعادل مع السد 1-1 في الدوحة، وخسر أمام الاتحاد 0-3، وتراكتور 0-5، قبل أن يهزم الأهلي 1-0، ويخسر أمام الهلال 0-1، ويتعادل مع الدحيل 1-1 في الدوحة، ثم جاءت الخسارة القاتلة أمام ناساف.



واكتفى الشارقة بتسجيل 8 أهداف فقط، كثالث أضعف خط هجوم، بينما استقبل 16 هدفاً ليكون رابع أضعف خط دفاع، ليودع البطولة القارية، وينتهي موسمه مبكراً بخروجه من جميع المسابقات وابتعاده عن سباق درع دوري أدنوك للمحترفين.



صدامات مرتقبة



تجدر الإشارة إلى أن مباريات ثمن النهائي ستجمع شباب الأهلي مع تراكتور، والوحدة مع الاتحاد، فيما يلتقي الهلال مع السد، والأهلي مع الدحيل، وتقام مباريات الذهاب يومي 2 أو 3 مارس المقبل، على ملاعب الأندية الأقل ترتيباً، على أن تحسم بطاقات التأهل في الإياب يومي 9 أو 10 من الشهر ذاته، على أرض أصحاب المراكز الأعلى.



وكان الهلال قد أنهى مرحلة دوري الغرب في الصدارة برصيد 22 نقطة من ثماني مباريات، متفوقاً على الأهلي الثاني بـ17 نقطة، والذي تساوى بدوره مع تراكتور الثالث، ثم الاتحاد رابعاً بـ15 نقطة، يليه الوحدة بـ14 نقطة، وشباب الأهلي بـ11 نقطة، فيما تأهل الدحيل والسد في المركزين السابع والثامن برصيد 8 نقاط لكل منهما.