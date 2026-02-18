الاتحاد الأوروبي يتسلم ملف واقعة فينيسيوس

تسلم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ملف الواقعة التي شهدتها مباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا، على خلفية الشكوى التي تقدم بها البرازيلي فينيسيوس جونيور بشأن إساءة عنصرية تعرض لها داخل الملعب.

وأعلن الاتحاد القاري، عبر بيان مقتضب نقلته شبكة سكاي سبورتس، بدء مراجعة ما جرى خلال اللقاء، مؤكدًا دراسة التقارير الرسمية قبل اتخاذ أي خطوات انضباطية.

وأوضح البيان أن الجهات المختصة داخل الاتحاد تقوم حاليًا بفحص تقارير حكام ومراقبي المباراة، تمهيدًا لتحديد المسار التالي، على أن يتم الإعلان عن أي قرارات عبر المنصات الرسمية المعنية بالانضباط حال صدورها.

وتوقفت المباراة مؤقتًا في الشوط الثاني، عقب تسجيل فينيسيوس هدف التقدم لريال مدريد، بعدما توجه اللاعب إلى حكم الساحة الفرنسي فرانسوا ليتكسييه مبلغًا عن إساءة من لاعب بنفيكا الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني.

وفعل الحكم بروتوكول مكافحة العنصرية المعتمد من الاتحاد الأوروبي، قبل استئناف اللعب لاحقًا عقب تهدئة الأوضاع ومراجعة الموقف ميدانيًا.

وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد بهدف دون مقابل على حساب بنفيكا، في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي أقيم على ملعب دا لوز بمدينة لشبونة، ليؤجل حسم بطاقة التأهل إلى مواجهة الإياب.