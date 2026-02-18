«هل تعاني من الزكام؟».. هنري يتهكم على لاعب بنفيكا

دافع النجم الفرنسي تييري هنري عن البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، وهاجم الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا، عقب الواقعة التي شهدتها مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وانتقد هنري، خلال تحليله عبر شبكة «سي بي إس سبورتس»، تصرف بريستياني بتغطية فمه بقميصه أثناء المشادة مع فينيسيوس، معتبرًا أن هذه الحركة تثير الشكوك ولا تخدم رواية نفي الإساءة.

وقال هنري إن من لا يخشى شيئًا لا يحتاج إلى إخفاء فمه بهذه الطريقة، موضحًا أن محاولة منع قراءة الشفاه توحي بوجود ما يراد إخفاؤه، وليس العكس.

وسخر أسطورة الكرة الفرنسية من لاعب بنفيكا بتعليق، تساءل فيه عن سبب تغطية الأنف والفم، قبل أن يضيف بنبرة تهكمية: «هل تعاني من الزكام؟».

وتحدث هنري عن تجربة شخصية عاشها خلال مسيرته، مؤكدًا أنه مر بمواقف مشابهة داخل الملاعب، وشعر في أحيان كثيرة بأن الأمر يتحول إلى كلمة مقابل كلمة، مع صعوبة إثبات ما يقال في مثل هذه اللحظات.

وأشار هنري إلى أن رد فعل فينيسيوس داخل الملعب لا يأتي من فراغ، مستشهدًا بتدخل كيليان مبابي في الواقعة، وما تبعه من نفي مباشر من لاعب بنفيكا.

واختتم هنري حديثه بالتأكيد على تفهمه لغضب فينيسيوس، معتبرًا أن ما حدث يعكس معاناة حقيقية يواجهها اللاعبون في مثل هذه المواقف داخل المباريات الكبرى.

وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد بهدف دون مقابل على حساب بنفيكا في ذهاب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي أقيم على ملعب دا لوز بمدينة لشبونة، ليؤجل حسم بطاقة التأهل إلى مواجهة الإياب.