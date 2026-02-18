756 مليون يورو القيمة السوقية لأندية الغرب المتأهلة لدور الـ16 الآسيوي

اختتمت أمس مواجهات مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم «منطقة الغرب»، والتي شهدت تأهل أول ثمانية أندية من أصل 12 نادياً في هذه المرحلة إلى دور الـ 16 من المسابقة القارية التي تقام بنظامها الجديد.

وتأهلت أندية الوحدة وشباب الأهلي والهلال والأهلي والاتحاد، والدحيل والسد، إضافة إلى تراكتور.

وطبقاً لآخر تحديثات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي المتخصص في إحصائيات وأرقام الأندية والمنتخبات واللاعبين، تبلغ القيمة السوقية لهذه الأندية 756.29 مليون يورو.

وجاء الهلال في صدارة أندية هذا الدور من حيث القيمة السوقية بـ199.30 مليون يورو، يليه الأهلي بـ170.78 مليون يورو، ثم الاتحاد بـ164.55 مليون يورو.

وحل السد رابعاً بـ64.70 مليون يورو، ثم الدحيل بـ64.08 مليون يورو، ثم شباب الأهلي بـ42.80 مليون يورو، والوحدة بـ36.13 مليون يورو، ثم تراكتور بـ13.95 مليون يورو.