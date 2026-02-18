فيديو بنفيكا يشعل الأزمة.. تضارب روايات في واقعة فينيسيوس

دخل نادي بنفيكا على خط الأزمة المتعلقة بواقعة الإساءة العنصرية التي شهدتها مباراته أمام ريال مدريد ضد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعدما نشرت حسابات النادي مقطع فيديو وصورًا قال إنها تؤكد استحالة سماع لاعبي ريال مدريد لأي عبارات عنصرية يزعم صدورها من جيانلوكا بريستياني بحق «فيني».

ونشر بنفيكا عبر حسابه الرسمي توضيحًا مصورًا، شكك فيه في أقوال لاعبي ريال مدريد، معتبرًا أن المسافة الفاصلة بينهم وبين موقع الواقعة لا تسمح بسماع أي عبارات، ومؤكدًا استحالة التأكد مما قيل داخل الملعب وفق ما عرضه من لقطات.

وأكد النادي البرتغالي في رسالته أن الفيديو والصور المرفقة تظهر بوضوح مواقع وقوف لاعبي الفريقين، مشيرًا إلى أن لاعبي ريال مدريد لم يكونوا قريبين بما يكفي لسماع ما قالوا إنهم سمعوه أثناء الواقعة.

وتسبب فينيسيوس في إيقاف المباراة، بعدما أبلغ الحكم بتعرضه لإساءة عنصرية من جانب بريستياني، ما دفع الحكم إلى تطبيق بروتوكول مكافحة العنصرية وإيقاف اللعب لنحو عشر دقائق قبل استئنافه.

وأدلى عدد من لاعبي ريال مدريد بتصريحات عقب اللقاء، أكدوا خلالها سماع عبارات مسيئة، حيث أشار فيديريكو فالفيردي إلى أن لاعبين قريبين سمعوا ألفاظًا غير مقبولة، بينما قال أوريلين تشواميني إنه سمع كلمة عنصرية واضحة، كما أشار كيليان مبابي إلى الأمر ذاته.

واعتمد بنفيكا في دفاعه على ما وصفه بحقائق مرتبطة بتمركز اللاعبين داخل الملعب، معتبرًا أن الاتهامات الموجهة تستند إلى استنتاجات غير قائمة على سماع مباشر، بحسب ما ورد في توضيحه الرسمي.

وتواصل الجهات المختصة دراسة الواقعة في ظل تضارب الأقوال بين الطرفين، على أن تحسم القرارات بناءً على تقارير الحكم والمقاطع المصورة وشهادات اللاعبين.