كارفاخال يعزز أرقامه التاريخية مع ريال مدريد

وصل النجم الإسباني المخضرم داني كارفاخال إلى انتصاره رقم 300 مع فريقه ريال مدريد الإسباني، وذلك عقب فوز الفريق الملكي 1/0 على مضيفه بنفيكا البرتغالي، أمس الثلاثاء، في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكشف الموقع الإلكتروني الرسمي لريال مدريد، عقب اللقاء، أن كارفاخال، القائد، الذي يُعد اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات كـ«مدريديستا» (440 مباراة)، يمتلك سجلًا حافلًا بـ27 لقبًا.

وأشار النادي في بيانه إلى أنه بعد انضمام كارفاخال إلى أكاديمية ريال مدريد عام 2002، يشارك اللاعب الآن في موسمه الثالث عشر مع الفريق الأول، موضحًا أن انتصاراته الـ300 تتوزع بين: الدوري الإسباني (201)، دوري أبطال أوروبا (65)، كأس الملك (15)، كأس العالم للأندية (8)، كأس السوبر الإسباني (6)، وكأس السوبر الأوروبي (5).

وأوضح ريال مدريد أن الفريق الذي حقق كارفاخال أمامه أكبر عدد من الانتصارات هو ريال سوسيداد، بواقع 15 انتصارًا في 20 مواجهة.

وبفوزه على بنفيكا، عزز ريال مدريد حظوظه في التأهل قبل مباراة الإياب المقررة الأربعاء المقبل على ملعب «سانتياجو برنابيو» في العاصمة الإسبانية، حيث يكفيه التعادل فقط لمواصلة مشواره في البطولة.

كما رد فريق العاصمة الإسبانية اعتباره من خسارته 2/4 أمام بنفيكا في 28 يناير/كانون الثاني الماضي في العاصمة البرتغالية لشبونة، والتي حرمته من التأهل المباشر إلى دور الـ16 مع ختام منافسات مرحلة الدوري في المسابقة.