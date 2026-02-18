أول رد من لاعب بنفيكا على اتهامات العنصرية ضد فينيسيوس

خرج لاعب بنفيكا الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني عن صمته، للرد رسميًا على الاتهامات التي وجهت إليه بشأن توجيه إساءة عنصرية إلى نجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين في دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء.

ونشر بريستياني بيانًا عبر حساباته الرسمية، نفى خلاله بشكل قاطع توجيه أي عبارات عنصرية، مؤكدًا أن ما حدث داخل الملعب لا يتجاوز كونه سوء فهم من جانب فينيسيوس، بحسب وصفه.

وأوضح لاعب بنفيكا في رسالته أنه لم يتفوه في أي لحظة بإهانات عنصرية، مشددًا على التزامه باحترام جميع اللاعبين داخل الملعب، ومؤكدًا أن الاتهامات الموجهة إليه لا تعكس ما جرى بالفعل.

وأشار بريستياني إلى أن رد فعل فينيسيوس جاء نتيجة تفسير خاطئ لما اعتقد أنه سمعه أثناء المشادة، مؤكدًا أن الواقعة خرجت عن سياقها الطبيعي في المباراة.

وكشف اللاعب الأرجنتيني عن تعرضه لما وصفه بتهديدات مباشرة من بعض لاعبي ريال مدريد خلال التوقف المؤقت للعب، معتبرًا أن تلك اللحظات كانت صعبة عليه داخل أرضية الملعب.

واختتم بريستياني بيانه بالتأكيد على رفضه التام لأي سلوك عنصري، معربًا عن أسفه لما تعرض له من تهديدات، ومشددًا على ثقته في أن التحقيقات ستظهر حقيقة ما جرى.

وتعارضت رواية لاعب بنفيكا مع ما أكده لاعبو ريال مدريد عقب اللقاء، إذ أشاروا إلى أن بريستياني غطى فمه أثناء الحديث لتوجيه إهانات لزميلهم البرازيلي، وهو ما دفع فينيسيوس لإبلاغ الحكم وتطبيق بروتوكول مكافحة العنصرية.

وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد بهدف دون مقابل على حساب بنفيكا، في ذهاب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب دا لوز في مدينة لشبونة، ليؤجل حسم بطاقة التأهل إلى مواجهة الإياب.