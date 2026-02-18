مدافع بأرقام مهاجم.. أشرف حكيمي يحقق إنجازًا استثنائيًا

دون أشرف حكيمي اسمه بين أبرز النجوم المغاربة في دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل هدفًا مهمًا مع باريس سان جيرمان أمام موناكو، تصدر به قائمة الهدافين المغاربة في تاريخ البطولة.

وقاد حكيمي فريقه للعودة في ذهاب ملحق دور الـ 16، بعدما كان باريس سان جيرمان متأخرًا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يسجل هدف التعادل، ثم يحسم الفريق الباريسي الفوز بنتيجة 3–2.

ورفع حكيمي رصيده التهديفي في دوري أبطال أوروبا إلى 10 أهداف، ليتساوى مع حكيم زياش ويوسف النصيري في صدارة قائمة أكثر اللاعبين المغاربة تسجيلًا للأهداف في تاريخ المسابقة.

وضمت قائمة الهدافين المغاربة أسماء أخرى، مثل مروان الشماخ برصيد 8 أهداف، وبراهيم دياز وإسماعيل صيباري برصيد 7 أهداف لكل منهما.

وتجاوز حكيمي بهذا الهدف مجموعة من النجوم العالميين الذين يتوقف رصيدهم عند 9 أهداف في دوري الأبطال، من بينهم مارسيلو، لوكا مودريتش، أندريا بيرلو، تياغو ألكانتارا، كاسيميرو، لويس ناني، ديرك كويت، ورافائيل فان دير فارت.

وأكد وصول حكيمي إلى هذا الرقم قدرته التهديفية رغم شغله مركز الظهير الأيمن، بعدما تفوق رقميًا على صانعي لعب ومهاجمين أصحاب بصمة في البطولة.