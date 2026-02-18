العنصرية تلاحق فينيسيوس من جديد.. والبرازيل تتدخل

تعرض فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد لواقعة عنصرية جديدة، دفعت الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إلى التدخل رسميًا، بعد أحداث شهدتها مباراة فريقه أمام بنفيكا في العاصمة البرتغالية لشبونة، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وسجّل فينيسيوس هدف الانتصار لريال مدريد خلال اللقاء، قبل أن تتحول المباراة إلى أزمة، بعدما أبلغ الحكم بتعرضه لإساءة عنصرية من أحد لاعبي بنفيكا، وهو الأرجنتيني فرانكو بريستياني، ما دفع الحكم إلى تطبيق بروتوكول مكافحة العنصرية.

وقرر حكم المباراة إيقاف اللعب لمدة عشر دقائق، التزامًا بالإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات، قبل استئناف اللقاء مجددًا، مع التأكيد على رفع تقرير بالواقعة تمهيدًا للتحقيق فيها من الجهات المختصة.

وأصدر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بيانًا عاجلًا أعلن فيه تضامنه الكامل وغير المشروط مع لاعبه، مؤكدًا دعمه في مواجهة الإساءات العنصرية التي تعرض لها عقب تسجيله هدف الفوز لفريقه، ورافضًا أي شكل من أشكال التمييز داخل الملاعب أو خارجها.

وأكد الاتحاد البرازيلي في بيانه أن ما تعرض له اللاعب بعد تسجيله الهدف أمر غير مقبول، مشددًا على أن العنصرية تعد جريمة لا يمكن السكوت عنها، ولا مكان لها في كرة القدم أو في أي مجال آخر، موجهًا رسالة مباشرة للاعب مفادها أنه ليس وحده.

وأشاد البيان بتصرف فينيسيوس داخل الملعب، مثمنًا لجوءه إلى تفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية، وواصفًا قراره بأنه تصرف مسؤول يعكس الشجاعة والالتزام، مع التأكيد على فخر المؤسسة الكروية البرازيلية بما قام به اللاعب.

واختتم الاتحاد البرازيلي بيانه بالتأكيد على استمراره في مكافحة جميع أشكال العنصرية، مع إعلان دعمه الكامل لفينيسيوس.