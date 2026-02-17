الأهلي والترجي وجهاً لوجه.. طريق معقد نحو اللقب في ربع نهائي أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي أُقيمت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم في مدينة السادس من أكتوبر، عن مواجهات قوية جاءت على النحو التالي:

نهضة بركان المغربي ضد الهلال السوداني، الترجي التونسي ضد الأهلي المصري، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي ضد الملعب المالي، الجيش الملكي المغربي ضد بيراميدز المصري.

كما أسفرت قرعة الدور قبل النهائي عن مواجهة الفائز من لقاء الأهلي والترجي مع الفائز من مواجهة صن داونز والملعب المالي، على أن تُقام مباراة الذهاب في مصر أو تونس، بينما يُجرى لقاء الإياب في جنوب أفريقيا أو مالي.

وفي المقابل، يلتقي الفائز من مواجهة بيراميدز والجيش الملكي مع الفائز من لقاء نهضة بركان والهلال، حيث تُقام مباراة الذهاب على ملعب بيراميدز أو الجيش الملكي، فيما يُجرى لقاء الإياب على ملعب نهضة بركان أو الهلال.

وفي الدور النهائي، يُقام لقاء الإياب الحاسم على ملاعب أي من بيراميدز أو الجيش الملكي أو نهضة بركان أو الهلال.

يُشار إلى أن مراسم القرعة أجراها النجمان المعتزلان المصري عماد متعب والمالي مومو سيسوكو.