

في تطور مثير يقلب موازين سباق لقب الدوري الإسكتلندي الممتاز أثبت المهاجم السابق لنادي إيفرتون، يوسف شرميتي، أن الصبر أتى ثماره، بعدما تحول من لاعب مخيب للآمال إلى نجم حاسم لفريق رينجرز.



وانتقال شرميتي الصيف الماضي من إيفرتون مقابل 8 ملايين جنيه استرليني، بعد سنتين من فترة صعبة في ميرسيسايد، حيث لم يسجل أي هدف في 25 مباراة، كان يبدو خطوة محفوفة بالمخاطر، ولكن يوم الأحد في مواجهة الديربي أمام هارتس تألق اللاعب البرتغالي بشكل مذهل، وسجل أول ثلاثية له في مسيرته، ليقود رينجرز لفوز كبير 4-2، ويقلص الفارق مع المتصدر إلى نقطتين فقط، في واحدة من أهم مباريات الفريق هذا الموسم.



وأشاد مدرب رينجرز، داني رول، بأداء شرميتي قائلاً: «سجل ثلاثة أهداف، وبذل جهداً رائعاً من أجل الفريق، وأنا أؤمن به دائماً، والمباريات الكبيرة مخصصة للاعبين الكبار، واليوم أظهر مدى عظمته، ومهمتي الآن هي إبقاؤه متعطشاً للفوز، وسيفعل ذلك لأنه يرغب في تسجيل المزيد من الأهداف».



والصفقة التي دفع فيها إيفرتون 11.5 مليون جنيه استرليني مقابل اللاعب لم تحقق النجاح على الفور، لكنها الآن تبدو واحدة من أهم الفرص الضائعة لـ«التوفيز»، حسب ما أكدت مجلة «4-4-2»، بعد أن أصبح شرميتي عنصراً محورياً في سباق اللقب الإسكتلندي، حيث يستفيد رينجرز من عدم استقرار منافسيه سلتيك وهارتس.



وأداء يوسف شرميتي يسلط الضوء على أن كرة القدم غالباً ما تكون لعبة ما كان يمكن أن يكون، وأن اللاعب الذي بدا فاشلاً يمكن أن يتحول إلى بطل في اللحظة المناسبة، ليصبح رمزاً للصبر والإصرار، ويعيد الأمل لفريقه في المنافسة على اللقب.