صدام عربي بارز في ربع نهائي الكونفيدرالية

أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفيدرالية الأفريقية»، التي أُقيمت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم في مدينة السادس من أكتوبر، عن مواجهات قوية.

ويلتقي المصري البورسعيدي مع شباب بلوزداد الجزائري، فيما تشهد البطولة مواجهة مغربية خالصة تجمع بين أولمبيك آسفي والوداد البيضاوي، ويصطدم الزمالك المصري بفريق أوتوهو الكونغولي، بينما يواجه يونيون مانييما الكونغولي الديمقراطي نظيره اتحاد الجزائر.

كما أسفرت قرعة الدور قبل النهائي عن مواجهة الفائز من لقاء يونيون مانييما واتحاد الجزائر مع المتأهل من مواجهة أولمبيك آسفي والوداد البيضاوي، على أن تقام مباراة الذهاب في الجزائر أو الكونغو الديمقراطية، بينما تجرى مباراة الإياب في المغرب.

في المقابل، يلعب الفائز من المصري وشباب بلوزداد مع الفائز من أوتوهو والزمالك، حيث يقام لقاء الذهاب على ملعب المصري أو شباب بلوزداد، فيما تجرى مباراة الإياب على ملعب الزمالك أو أوتوهو.

وفي الدور النهائي، يقام لقاء الإياب الحاسم على ملاعب أي من الزمالك أو المصري أو أوتوهو أو شباب بلوزداد.