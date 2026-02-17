بالأرقام.. من يملك أخطر قدم يسرى منذ عام 2000؟

تفاوت تأثير القدم اليسرى بين نجوم الكرة العالمية خلال القرن الجديد، بين من جعلها سلاحه الأساسي ومن استخدمها كحل ثانٍ، قبل أن تحسم الأرقام هوية اللاعب الأكثر تسجيلًا بهذه القدم.

وكشفت إحصاءات موقع «بلانيت فوتبول» عن وجود أسماء نجوم من مدارس كروية مختلفة، مع اعتماد التصنيف على الأهداف المسجلة بالقدم اليسرى فقط في البطولات الرسمية للأندية منذ عام 2000، دون احتساب الأهداف الدولية، لتقديم قراءة رقمية دقيقة لقدرة اللاعبين على التسجيل بهذه القدم.

وتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف بالقدم اليسرى على مستوى الأندية منذ عام 2000، بعدما سجل 647 هدفًا بقدمه المفضلة، وهو رقم وضعه في الصدارة بفارق كبير جدًا عن أقرب ملاحقيه، وجعله خارج أي مقارنة رقمية مباشرة.

وحل المهاجم البرازيلي المعروف جيفانيلدو فييرا دي سوزا «هالك» في المركز الثاني برصيد 263 هدفًا بالقدم اليسرى، بعد مسيرة تهديفية طويلة في عدة دوريات، مع اعتماد شبه كامل على قوة التسديد بهذه القدم.

وجاء النجم المصري محمد صلاح ثالثًا بعدما سجل 232 هدفًا بقدمه اليسرى، ليؤكد مكانته بين أبرز لاعبي القرن الحالي، بالتزامن مع تقدمه في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيًا.

واحتل الفرنسي أنطوان غريزمان المركز الرابع برصيد 198 هدفًا، حيث سجل ما يقارب ثلثي أهدافه في مسيرته الاحترافية بالقدم اليسرى، مستفيدًا من قدرته على التسديد من مسافات مختلفة.

وجاء النجم النرويجي إيرلينغ هالاند في المركز الخامس برصيد 193 هدفًا، كاستثناء بين المهاجمين الصريحين أصحاب القدم اليسرى.

وتواجد الألماني لوكاس بودولسكي في المركز السادس برصيد 168 هدفًا، بعدما ارتبط اسمه تاريخيًا بقوة التسديد بالقدم اليسرى.

وأحرز الأرجنتيني أنخيل دي ماريا 156 هدفًا بالقدم اليسرى ليحتل المركز السابع، مع العلم أن جميع أهدافه في الدوري الفرنسي بقميص باريس سان جيرمان جاءت بهذه القدم.

وجاء البلجيكي روميلو لوكاكو في المركز الثامن برصيد 151 هدفًا، رغم كونه مهاجمًا يعتمد غالبًا على القوة البدنية، ليحجز مكانه بين أكثر اللاعبين تسجيلًا بالقدم اليسرى في القرن الحالي.

وتمثلت المفاجأة في المركز المتأخر للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما حل تاسعًا برصيد 147 هدفًا، كونه اللاعب الوحيد في القائمة الذي لا يعد أعسر، حيث سجل نحو 18٪ من أهدافه في مسيرته مع الأندية باستخدام قدمه الأضعف.

وأكمل الهولندي آريين روبن القائمة في المركز العاشر برصيد 146 هدفًا، مع اعتماد كبير على لعبة واحدة وهي التحرك من الجهة اليمنى والدخول إلى العمق والتسديد بالقدم اليسرى.