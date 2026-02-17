أزمة تهدد افتتاح كأس العالم 2026

مع اقتراب موعد افتتاح بطولة كأس العالم 2026، تتواصل أعمال التطوير في الملعب المخصص للمباراة الافتتاحية، قبل أشهر من انطلاق البطولة المقررة في 11 يونيو 2026.

وتقام النسخة المقبلة بمشاركة ثلاث دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، على أن تلعب مباراة الافتتاح في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، على ملعب أزتيكا، بين منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا، ويأتي ذلك مع استمرار وتيرة الأعمال داخل الملعب ومحيطه الخارجي، ما يضع الجدول الزمني المحدد أمام اختبار حقيقي.

وترتبط أهمية الجاهزية باحتمالات المسار التنافسي لبعض المنتخبات المرشحة للتقدم في البطولة، في ظل إدراج ملعب أزتيكا ضمن ملاعب دور ثمن النهائي، ما يزيد من الحاجة إلى اكتمال الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد.

وزار صانع المحتوى المكسيكي أرماند أليخاندري محيط الملعب خلال الأيام الماضية، ونشر لقطات أظهرت استمرار أعمال الإنشاءات في المناطق الخارجية، إلى جانب مشاهد من داخل المدرجات، مقدًما عرضًا لحجم العمل الجاري قبل المونديال.

وأظهرت ردود فعل جماهيرية على المقاطع المصورة حالة من عدم الرضا، مع الإشارة إلى صعوبة الحركة حول الملعب وتأخر التنفيذ، رغم مرور سنوات على إعلان الاستضافة، إلى جانب تشكيك بعض المتابعين في إمكانية الانتهاء من جميع الأعمال في الوقت المناسب.

ويواجه القائمون على المشروع ضغوطًا متزايدة مع اقتراب موعد الافتتاح، خاصة أن ملعب أزتيكا سبق له استضافة مباريات في نسختي كأس العالم 1970 و1986، وهو ما يفرض الالتزام بمعايير تنظيمية عالية في النسخة المقبلة.

وقال إميليو أزكاراغا جان، مالك الملعب ورئيس نادي كلوب أميركا، إن المرحلة الأولى من أعمال التطوير من المقرر أن تنتهي بإعادة افتتاح الملعب في 28 مارس، متطرقًا إلى تفاصيل العمل الجاري خلال الفترة الحالية.

وأضاف أزكاراغا جان أن بعض الأعمال المرتبطة بالبنية التحتية الخارجية، وعلى رأسها موقف السيارات الكبير المحيط بالملعب، ستستكمل بعد انتهاء البطولة، بسبب تعقيد تنفيذها خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى وجود ملاحظات تتعلق بإضاءة الأعمدة ونظام الصيانة، موضحًا أن هذه الجوانب ستعالج في وقت لاحق، أما حاليًا ينصب العمل على استكمال تجهيز الملعب لاستضافة مباريات كأس العالم وفق المتطلبات التنظيمية المعتمدة.