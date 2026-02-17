«يشتاق لرائحة غرفة الملابس».. وكيل كلوب يلمح لعودة مفاجئة

كشف وكيل أعمال المدرب الألماني يورغن كلوب عن احتمال عودته إلى التدريب، بعدما أشار إلى أن الابتعاد عن العمل اليومي داخل غرفة الملابس قد لا يستمر إلى الأبد، في تلميح فتح الباب أمام سيناريو عودة محتمل.

وأوضح مارك كوسيكي، وكيل كلوب، في تصريحات خاصة لموقع «ترانسفير ماركت» أن أندية إنجليزية كبرى تقدمت باستفسارات للتعاقد مع المدرب الألماني عقب رحيله عن ليفربول في مايو 2024، مؤكدًا أن كلًا من مانشستر يونايتد وتشيلسي أبديا اهتمامهما بالحصول على خدماته.

وشدد كوسيكي على أن كلوب تمسك بموقفه السابق بعدم تدريب أي نادٍ آخر داخل إنجلترا، موضحًا أن المدرب الألماني التزم بتعهده رغم الاتصالات المتكررة، وفضل الابتعاد عن العمل الفني داخل الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار وكيل المدرب إلى أن كلوب مر بتحول مهني واضح خلال الفترة الأخيرة، بعدما انتقل من الدور التقليدي للمدرب إلى مهام إدارية أوسع، تركز على التخطيط والإشراف الاستراتيجي بدلًا من التواجد اليومي على أرض الملعب.

ولفت كوسيكي إلى أن كلوب يعيش حالة رضا كبيرة في موقعه الحالي، لكنه لم يستبعد فكرة العودة مستقبلًا، قائلًا إن المدرب قد يشعر في مرحلة ما بالحاجة إلى استعادة استنشاق هواء غرفة الملابس والعمل المباشر مع اللاعبين.

وأكد وكيل كلوب أن المدرب الألماني يواصل حاليًا أداء دور إداري داخل نادي «ريد بول»، حيث يركز على الجوانب التنظيمية وتطوير الرؤية العامة للأندية التابعة للمجموعة، بعيدًا عن ضغوط المباريات اليومية.

واستعرض تاريخ كلوب التدريبي الممتد على مدار 23 عامًا، والتي قاد خلالها ثلاثة أندية فقط، بدأها مع ماينز 05 وقاده إلى الصعود الأول في تاريخه للدوري الألماني عام 2004، وواصل مسيرته مع بوروسيا دورتموند، حيث توج بلقب الدوري الألماني مرتين متتاليتين عامي 2011 و2012، وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013.

واختتم رحلته التدريبية حتى الآن مع ليفربول، بعدما أنهى انتظار النادي اللندني الطويل للتتويج بالدوري الإنجليزي عام 2020، وقاده للفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2019، إلى جانب حصد كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة مرتين، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي.

وأنهى مسيرته مع ليفربول وسط منافسة قوية على لقب الدوري الإنجليزي، بعدما خسر الفريق اللقب بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي في مناسبتين مختلفتين، قبل أن يقرر التوقف عن التدريب وبدء مرحلة جديدة في حياته المهنية.