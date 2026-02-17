الإصابات تنهي مسيرة ألابا مع ريال مدريد

تسببت الإصابات المتكررة التي تعرض لها ديفيد ألابا في إنهاء مسيرته مع ريال مدريد، بعدما استقر مسؤولو النادي على عدم استمرار المدافع النمساوي عقب نهاية الموسم الجاري، في ظل صعوبة عودته إلى التشكيل الأساسي واعتماد الجهاز الفني على خيارات أخرى في الخط الخلفي.

وأشار الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو إلى أن مشوار ألابا مع ريال مدريد سيتوقف رسميًا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ضمن خطة النادي لإجراء تغييرات على مستوى الخط الدفاعي.

وأوضحت المشاركة المحدودة لديفيد ألابا خلال الفترة الأخيرة تأثير إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها، وأبعدته عن المنافسات لفترات طويلة، وبعد عودته لم يتمكن من تثبيت موقعه داخل التشكيل الأساسي، سواء مع المدرب السابق تشابي ألونسو أو الحالي ألفارو أربيلوا.

وبحسب عقد ألابا مع ريال مدريد، ينتهي تعاقد المدافع النمساوي بنهاية الموسم الجاري، ما يمنحه حرية البحث عن تجربة جديدة بدءًا من الموسم المقبل.

وتتابع إدارة الكرة بريال مدريد في الوقت الحالي أسماء شابة تمهيدًا لتدعيم الخط الخلفي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ضمن سياسة تهدف إلى ضخ عناصر أصغر سنًا وأكثر جاهزية بدنية.

وكان ألابا انضم إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2021 قادمًا من بايرن ميونخ، وساهم في التتويج مع الفريق بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.