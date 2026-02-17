تعرف على مشروب رونالدو وميسي المفضل

بين التنافس الأسطوري والإعجاب المتبادل، كشف باولو ديبالا، زميل كريستيانو رونالدو السابق في يوفنتوس، عن جانب إنساني وغريب يربط النجم البرتغالي بالأرجنتيني ليونيل ميسي، لم يكن يعرفه الجمهور، وهو عادة شرب «المتة».

وفي حوار صريح على «يوتيوب» مع أغوستين كريفي، وصف ديبالا لحظاته مع رونالدو داخل وخارج غرفة الملابس، وقال بابتسامة: «كان يشرب المتة، وكان الأمر مضحكًا لأنه كان يحمل ترمسًا ضخمًا».

لكن هذه الطقوس اليومية الصغيرة لم تكن مجرد لحظة كوميدية، بل انعكست على التزام رونالدو وروتينه الصارم في التدريبات، إذ قال: «كان محترفًا للغاية، يصل في الموعد المحدد، ويركز على كل حركة، حتى لو فقد الكرة مئة مرة، كان يستمر في المحاولة».

وعلى الرغم من المنافسة الأسطورية بين رونالدو وميسي، أكد ديبالا أن الاثنين يستحقان الإعجاب، بقوله: «من الناحية الفنية مختلفان، لكنهما وحشان على المستوى النفسي».

ويعد ديبالا أحد القلائل الذين يمكنهم القول إنهم لعبوا مع كلا الأسطورتين على أرض الملعب، ولديه نظرية مفادها أن جورجينا رودريغيز، التي ولدت في البلد نفسه الذي وُلد فيه ليونيل وباولو، نقلت هذه العادة إلى رونالدو، وتعلم منها هذا المشروب الأرجنتيني التقليدي.

وطرحت صحيفة «ماركا» تساؤلًا في الختام، بقولها: «في الوقت الذي تستعد فيه الأرجنتين والبرتغال لكأس العالم 2026، هل سيجد رونالدو وميسي الوقت للقاء قديم، وربما تبادل المتة، بعيدًا عن ضغوط الملاعب؟».