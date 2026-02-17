خسارة غيرونا تكشف أرقامًا مقلقة لبرشلونة

كشفت خسارة برشلونة أمام جيرونا بهدفين مقابل هدف عن أرقام سلبية صاحبت الفريق الكتالوني خلال الموسم الحالي من الدوري الإسباني، بعدما ارتبطت النتيجة بتفاصيل رقمية أثرت بشكل مباشر على حصيلة النقاط.

وتشير الإحصائيات الرسمية الخاصة بركلات الجزاء في الدوري الإسباني هذا الموسم إلى أن برشلونة ضمن أكثر الأندية حصولًا وإهدارًا لركلات الجزاء.

ويتصدر ريال مدريد قائمة الأندية الأكثر حصولًا على ركلات الجزاء برصيد 13 ركلة، بينما يأتي برشلونة وجيرونا في المركز التالي بحصول كل فريق على 7 ركلات، في وقت حصل فيه ريال مايوركا وسيلتا فيغو على 6 ركلات لكل منهما.

ودخل برشلونة قائمة الأندية الأكثر إضاعة لركلات الجزاء هذا الموسم، بعدما أضاع 3 ركلات، متساويًا مع فالنسيا، مقابل إهدار ريال مدريد لركلتين فقط، فيما أضاع 12 ناديًا ركلة واحدة لكل فريق.

ونجح برشلونة في تسجيل 4 من 7 ركلات جزاء، بواقع ركلتين عن طريق لامين يامال، وركلة لكل من روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا، في المقابل أهدر الفريق 3 ركلات، بواقع ركلتين لليفاندوفسكي وركلة واحدة ليامال.

الجدير بالذكر أن جيرونا أهدى ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني بعد فوزه على برشلونة، لينفرد الميرنغي بالقمة برصيد 60 نقطة من 24 مباراة، فيما يأتي برشلونة ثانيًا بعد تجمد رصيده عند 58 نقطة من عدد المباريات نفسه.