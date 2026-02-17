«العقارب» لا ترحم في ليون.. 100 يورو ثمن الدقيقة الواحدة (فيديو)

فرض نادي ليون نظامًا داخليًا جديدًا داخل مقر التدريبات، ربط فيه الالتزام بالمواعيد بغرامات مالية فورية على اللاعبين تحتسب بالوقت، ليدرج توقيت حضورهم ضمن معايير الالتزام اليومي داخل الفريق.

وطبق الجهاز الإداري لنادي ليون لائحة واضحة تنص على دفع 100 يورو عن كل دقيقة تأخير عن موعد المران، مع بدء الاحتساب فور تجاوز توقيت التجمع، دون استثناءات، وذلك بهدف فرض الانضباط داخل الفريق خلال الفترة الحالية من الموسم.

وأظهر مقطع مصور داخل أروقة النادي الفرنسي، نشره الحساب الرسمي لليون على منصة «إكس»، تفاعل اللاعبين مع النظام الجديد، بعدما استقبلوا زميلهم موسى نياخات بتصفيق وضحكات عند وصوله متأخرًا، في إشارة إلى تفعيل اللائحة عليه دون أي استثناء، حيث سجل عليه تأخير بلغ خمس دقائق، ما ترتب عليه دفع 500 يورو لصندوق النادي، ولكنه تقبل الغرامة بهدوء.

ونظم الطاقم الإداري آلية التنفيذ عبر إشراف مباشر من المسؤولين عن متابعة التوقيت وتثبيت المخالفات بنهاية كل أسبوع، مع تخصيص حصيلة الغرامات لتمويل أنشطة جماعية للفريق، من بينها وجبات عشاء مشتركة.

واعتمدت إدارة ليون هذا النظام كجزء من سياسة تنظيمية داخل غرف الملابس، تقوم على الالتزام الزمني كعنصر أساسي في البرنامج اليومي، مع التعامل مع أي تجاوز وفق لائحة تطبق على جميع اللاعبين دون تمييز.

الجدير بالذكر أن ليون يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 45 نقطة جمعها من 22 مباراة، حيث فاز في 14 مباراة، وتعادل في 3 مباريات، وخسر 5 مباريات.