فيديو مفاجئ لأحمد خليل يفتح باب عودته للملاعب

في لقطات أثارت فضول عشاق الكرة الإماراتية، نشر أحمد خليل، مهاجم منتخبنا الوطني السابق، فيديو عبر حسابه الشخصي على «إنستغرام»، يظهره في إحدى صالات الجيم وهو يستعرض لياقته البدنية العالية خلال تدريبات مكثفة، ما أشعل التكهنات حول احتمال عودته إلى الملاعب في الموسم المقبل، خصوصًا مع عدم ارتباطه حاليًا بأي نادٍ بعد انتهاء عقده مع البطائح بنهاية الموسم الماضي، وغياب أي إعلان رسمي عن اعتزاله.

ويمثل أحمد خليل نموذجًا حيًا لأحد الأجيال المميزة التي شاركت في صناعة تاريخ الكرة الإماراتية، بعدما انطلقت مسيرته الاحترافية في صفوف شباب الأهلي عام 2006، وحقق إنجازات لافتة، أبرزها الفوز بجائزة أفضل لاعب آسيوي عام 2015، لتصبح بصمته خالدة في سجلات الكرة القارية.

ولم يقتصر تألقه على الأندية، بل امتد ليشمل المنتخب الإماراتي في مختلف المراحل السنية، حيث توج بلقب كأس آسيا للشباب 2008 كأفضل لاعب وهداف، وساهم في تحقيق المركز الثالث بكأس آسيا 2015. كما حمل قميص الجزيرة ضمن صفقة انتقال قياسية عام 2017، ولعب مع العين على سبيل الإعارة عام 2018، قبل أن يعود إلى شباب الأهلي في صيف العام نفسه، ثم ينتقل إلى البطائح عام 2022.

وبينما يتابع عشاق الكرة الإماراتية هذه اللقطات عن كثب، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستكون هذه التدريبات بداية لعودة أسطورة أحمد خليل إلى الملاعب، أم مجرد استعراض للياقة البدنية العالية للاعب سابق؟