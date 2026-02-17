صافرة «البريميرليغ» تتوقف احترامًا لإفطار الصائمين

في خطوة تعكس مرونة غير مسبوقة واحترامًا عميقًا للتنوع الثقافي والديني، اعتمد الدوري الإنجليزي الممتاز مجددًا آلية «وقفة الإفطار» للاعبين المسلمين خلال المباريات التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك هذا الموسم، ليؤكد أن كرة القدم يمكن أن تجمع بين التنافس والإنسانية في آنٍ واحد.

وكما درجت العادة في الأعوام الأخيرة، سيتم التنسيق مسبقًا بين قادة الفرق وأطقم التحكيم للاتفاق على توقيت «وقفة مؤقتة» مع أول توقف طبيعي في اللعب، سواء عند ركلة مرمى أو ركلة حرة أو رمية تماس. ولن تُستغل هذه اللحظة كوقت مستقطع تكتيكي أو استراحة عامة لشرب المياه، بل ستقتصر حصريًا على تمكين اللاعبين أو الحكام المسلمين من كسر صيامهم.

وتمنح هذه الدقائق القصيرة اللاعبين الصائمين فرصة سريعة لتناول الماء أو مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية، بما يساعدهم على استعادة نشاطهم ومواصلة المباراة بكامل تركيزهم، دون الإخلال بإيقاع المنافسة أو عدالتها.

ومع تزامن مواعيد غروب الشمس في المملكة المتحدة بين الخامسة والسابعة مساءً بتوقيت غرينتش خلال هذه الفترة، تبرز المباريات التي تنطلق عند 5:30 مساءً يوم السبت أو 4:30 مساءً يوم الأحد كأكثر المواجهات احتمالًا لحدوث هذا التوقف فيها، على أن يُحسم الأمر مسبقًا عبر اتفاق واضح بين قادة الفرق والحكام، لضمان سلاسة التنظيم واحترام روح اللعبة، وفق ما أوردته وسائل إعلام إنجليزية.

وتعود جذور هذه المبادرة إلى أبريل 2021، حين شهدت مواجهة ليستر سيتي وكريستال بالاس أول توقف رسمي من نوعه، حيث أُوقفت المباراة عند ركلة مرمى قرابة الدقيقة 30، ليتمكن كل من ويسلي فوفانا لاعب ليستر، وشيخو كوياتي لاعب بالاس، من تناول السوائل ومشروبات الطاقة.

ومنذ تلك اللحظة، تحولت «وقفة الإفطار» إلى ممارسة معتادة تعكس انفتاح الدوري الإنجليزي واستيعابه لاحتياجات نجومه المسلمين، من أمثال محمد صلاح، وويليام صليبا، وريان آيت نوري، وأمادو ديالو، في مشهد يؤكد أن «البريميرليغ» لا يكتفي بصدارة المشهد كرويًا، بل يسعى أيضًا إلى ترسيخ قيم الشمول والاحترام داخل المستطيل الأخضر.