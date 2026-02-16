خسارة الشارقة تهدي شباب الأهلي بطاقة العبور إلى ثمن نهائي «الآسيوية»

حجز شباب الأهلي، مقعده في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة مساء اليوم، رغم خسارته أمام مضيفه الأهلي 3-4، في ختام الجولة الثامنة والأخيرة من منافسات منطقة الغرب، وجاء تأهل «الفرسان» بفضل تعثر الشارقة أمام ضيفه ناساف بالخسارة 1-2، لينهي شباب الأهلي مرحلة الدوري وفي جعبته 11 نقطة، فيما رفع أصحاب الأرض رصيدهم إلى 17 نقطة.





ودفع «الفرسان» ثمن أخطاء لاعبيه الفردية ومدربه باولو سوزا، ليستهل الفريق المضيف أهدافه الأربعة في الدقيقة 12، عن طريق فراس البريكان، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 35، وسجله الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، باسم مدافع شباب الأهلي بوغدان بلانيتش بالخطأ في مرماه، رغم أن اللقطة كشفت مسؤولية أكبر على الحارس حمد المقبالي بعد كرة مرت بغرابة من تحت قدمه، وفي الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع، أحرز إنزو ميلوت الهدف الثالث، قبل أن يسجل صالح أبو الشامات الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 52، وفي المقايل أحرز أهداف شباب الأهلي ، برينو كاسكاردو، هدفين في الدقيقتين 66 و78، ومحمد جمعة المنصوري في الدقيقة 5+90.وبدأت المواجهة على وقع الحذر والترقب، حتى اندلعت الشرارة الأولى في الدقيقة 8، عندما أطلق زياد الجوهاني، تسديدة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، وكاد يعلن الهدف الأول، لولا أن العارضة تصدت للكرة وأبعدتها إلى خارج الملعب، حارمة أصحاب الأرض من هدف مبكر.



ولم يتأخر رد شباب الأهلي، ففي الدقيقة ذاتها انقض يحيى الغساني على كرة داخل المنطقة، وسددها بيمناه نحو الزاوية اليمنى السفلية، لكن حارس المنافس تألق وتصدى لها على مرتين، ليبقي الشباك نظيفة وسط تصاعد الإيقاع.

وتحول الضغط إلى ترجمة فعلية في الدقيقة 12، حين انطلقت هجمة مرتدة خاطفة مرر خلالها النجم رياض محرز كرة حاسمة وضعت فراس البريكان في مواجهة المرمى، فلم يتردد الأخير في إيداعها بالشباك بتسديدة قوية من مسافة قريبة جداً إلى الزاوية اليمنى العليا، معلناً تقدم أصحاب الأرض وإشعال المدرجات.



وعند الدقيقة 35، تضاعفت معاناة «الفرسان» بهدف عكسي غريب، ومن كرة معادة من المدافع بوغدان بلانيتش، بدت في المتناول، لكنها أفلتت بشكل غير متوقع من تحت قدم الحارس حمد المقبالي، لتسكن الشباك وسط ذهول الجميع، ورغم احتساب الهدف باسم بلانيتش، فإن المسؤولية الأكبر بقيت معلقة برقبة الحارس.



وقبل أن يلفظ الشوط الأول أنفاسه، وفي الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع، أطلق إنزو ميلوت، تسديدة مباشرة بقدمه اليسرى من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء، وارتطمت بأحد مدافعي شباب الأهلي وغيرت مسارها إلى الزاوية العليا اليسرى، معلنة الهدف الثالث، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة، وبات «الفرسان» أمام مهمة شاقة في النصف الثاني من المواجهة.



واندفع شباب الأهلي مع انطلاقة الشوط الثاني بحثاً عن تقليص الفارق وإحياء آماله في العودة، إلا أن طموحه اصطدم بقرار حاسم من تقنية حكم الفيديو المساعد، التي تدخلت لاحتساب ركلة جزاء لمصلحة الفريق المضيف، إثر لمسة يد غير مبررة على اللاعب يحيى الغساني، ونجح صالح أبو الشامات في ترجمة الركلة إلى هدف رابع في الدقيقة 52.



ولم يستسلم شباب الأهلي، وتمكن البديل برينو كاسكاردو من تقليص الفارق في الدقيقة 66، بعدما أطلق قذيفة قوية بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء، استقرت في الزاوية السفلية اليسرى، وعاد برينو، ومن هجمة مرتدة سريعة وتلاعب بمدافعي أصحاب الأرض، ووضع الكرة في المرمى معلناً عن هدف ثانٍ في الدقيقة 78، وأضاف محمد جمعة المنصوري، الهدف الثالث لشباب الأهلي بتسديدة قوية في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع للمباراة.