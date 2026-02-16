الشارقة يخسر أمام ناساف الأوزبكي ويودع النخبة الآسيوية «منطقياً»

خسر الشارقة أمام ضيفه ناساف الأوزبكي 1-2 في لقاء الفريقين مساء اليوم بالجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة، بعد مباراة جاءت نتيجتها مخالفة للتوقعات وأنهت مشوار الشارقة في البطولة الآسيوية «منطقياً» قبل نهاية مباريات الجولة، بعد أن تجمد رصيده عند 8 نقاط بالمركز التاسع، فيما رفع ناساف رصيده إلى 4 نقاط من تعادل وفوزه الوحيد الذي حققه اليوم، أما حسابياً فيبقى أمل تأهل الشارقة مرهوناً بخسارة السد أو الدحيل بفارق فوق 9 أهداف.



ومع بداية اللقاء، ظهر الشارقة بخطوط لعب متباعدة ومستوى أقل كثيراً من الذي قدمه في المباريات السابقة، ما أتاح الفرصة أمام ناساف لتحقيق تفوق مبكر في السيطرة على الكرة والضغط على مرمى مضيفه، حتى نال هدف التقدم الذي أحرزه خالد الظنحاني بالخطأ في مرماه، وبعد الهدف واصل الأوزبكي تفوقه، وتألق عادل الحوسني في إنقاذ مرماه من عدة كرات خطرة، مقابل فرصة واحدة فقط للشارقة من حالة انفراد تألق في إبعادها حارس الفريق الضيف.



وتواصل تفوق ناساف في الجزء الأول من الشوط الثاني، الذي لعب فيه بكثافة هجومية بحثاً عن هدف ثانٍ، لكن الشارقة نجح في تنظيم صفوفه بعد دخول فراس بالعربي وعثمان كمارا، لينشط الفريق في خط المقدمة ويصنع عدة فرص هدد بها مرمى ناساف، الذي اضطر إلى التراجع إلى منطقته الدفاعية. وبعد عدة محاولات نجح الشارقة في إدراك التعادل بهدف من ركلة جزاء نفذها كايو لوكاس.



وشهدت الدقائق الأخيرة تفوقاً كبيراً للشارقة الذي سيطر على مجريات اللعب وواصل ضغطه الهجومي بحثاً عن هدف التقدم، مع تراجع واضح من ناساف الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، وعلى الرغم من ذلك نجح في العودة إلى المقدمة بإضافة الهدف الثاني بتسديدة قوية من لاعبه عبدو نزاروف، لتنتهي عليه المواجهة ومشوار الفريقين في البطولة.