الوصل يواجه الزوراء العراقي في مواجهة الحسم الآسيوية غداً

يستقبل الوصل ضيفه الزوراء العراقي عند الثامنة مساء غد الثلاثاء على ملعب إستاد زعبيل في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا 2، في مواجهة الحسم والعبور التي يدخلها الإمبراطور بهدف الفوز بعد خسارته جولة الذهاب الثلاثاء الماضي 2-3.



ويتطلع الوصل إلى تقديم مباراة قوية وسط قاعدته الجماهيرية التي استنفرت منذ نهاية لقاء الذهاب، من أجل مساندة اللاعبين ودعمهم معنوياً لتحقيق نتيجة تقود الفريق إلى التأهل، بعدما كان قد بلغ هذا الدور متصدراً المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة، فيما تأهل الزوراء ثانياً عن المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط.



وتبدو حظوظ الإمبراطور كبيرة في التأهل إلى الدور المقبل، بعد أن أكد أفضليته في المواجهة الأولى التي قدم خلالها مستوى جيداً رغم اعتماده على 10 لاعبين فقط بعد طرد مدافعه سفيان بوفتيني بالبطاقة الحمراء المباشرة.

وأكمل الوصل تحضيراته للمباراة بسلسلة تدريبات تحت قيادة مدربه روي فيتوريا الذي تولى المهمة الفنية الأسبوع الماضي قبل 48 ساعة فقط من مباراة الذهاب، حيث ركز على ترتيب الصفوف والتعرف بشكل أكبر على عناصر الفريق، إلى جانب وضع الخطة التكتيكية المناسبة التي سيعتمد عليها.



في المقابل وصلت بعثة الزوراء إلى دبي مساء الأحد استعداداً للقاء، ويفتقد الفريق مهاجمه برايان رياسكوس هداف المواجهة الأولى وصاحب الهدفين بسبب الإصابة، وفقاً لما أعلنه النادي بعد تعرض اللاعب لإصابة في التدريبات.