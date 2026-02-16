الأسطورة هازارد يتحول إلى سائق تاكسي من أجل عائلته



كشف البلجيكي إيدين هازارد، أسطورة كرة القدم السابق، أن حياته اختلفت كلياً بعد اعتزاله كرة القدم في 2023، مبيناً أنه يعيش حياة بسيطة وهادئة مع أسرته، وأنه تحول إلى سائق تاكسي لأنه يعيش حياة مماثلة لأصحاب هذه المهنة من كثرة نقله لأطفاله إلى المدرسة والمشاوير العائلية الخاصة، مبدياً قبولاً كبيراً لأسلوب حياته الجديد.



وقال هازارد في تصريحات لصحيفة الغارديان: أشعر بسعادة كبيرة، الأسرة أهم شيء في حياتي، وأنا أقضي معظم الوقت معها، هذا التحول أعادني إلى بساطة الحياة اليومية بعد سنوات من الجري في الملاعب والانشغال بالتدريبات والمباريات.



وأضاف نجم تشيلسي وريال مدريد سابقاً: كنت في حاجة إلى مثل هذا التغيير، الآن أستيقظ كل يوم وأعرف أنني سأقضي وقتاً ممتعاً مع عائلتي وليس مجرد التفكير في المباريات والضغوط، أو إرهاق التدريبات والجداول المكثفة، والسفر إلى المعسكرات وأداء المباريات، كلها أشياء أصبحت من الماضي.



وأعرب هازارد، الذي اعتزال كرة القدم في سن الـ32 بسبب كثرة الإصابات بعد مسيرة حافلة في الملاعب، عن امتنانه لكل لحظة يعيشها بعيداً عن ضجيج الملاعب، معتبراً أن اعتزاله قد فتح له نافذة جديدة للاستمتاع بأسلوب حياة مختلف، وقال: لست مهتماً بأن يذكرني الناس بأنني لاعب أسطوري، فقط يكفيني كلاعب جيد وشخص مرح وبسيط.