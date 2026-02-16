بايرن ميونخ يهزم ريال مدريد ويتوج بكأس دبي للقارات للناشئين





توّج بايرن ميونخ بـ«كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة» بعدما تغلب على ريال مدريد بركلات الترجيح 5 - 4 في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملاعب كلية التقنية العليا بدبي. وأقيمت بطولة كأس دبي للقارات للناشئين بدعم من مجلس دبي الرياضي، بهدف استقطاب وتطوير المواهب الرياضية في كرة القدم، وشارك فيها 32 فريقاً من أوروبا والبرازيل وعدد من الأندية المحلية.



وقام خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، بتتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى، وحضر مراسم التتويج، ميشيل سلجادو، مدير البطولة، نجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، وباكاري سانيا سفير الرياضة في دبي، ودانييل بتروفس، الرئيس التنفيذي لشركة آي إس دي مدينة دبي الرياضية، ومحمد اسلام، المدير التنفيذي لشركة الحرمين للعطور الراعي الرسمي للبطولة..



وحلّ بايرن ميونخ في المركز الأول في منافسات الكأس الذهبية، وجاء ريال مدريد الإسباني ثانياً، بعدما انتهت المباراة النهائية بالتعادل السلبي 0-0، قبل أن يحسمها بايرن ميونخ بركلات الترجيح. وفي الكأس الفضية، تُوِّج أياكس الهولندي باللقب وحلّ تشيلسي الإنجليزي وصيفاً، بعد فوز أياكس في المباراة النهائية بنتيجة 5-2. أما الكأس البرونزية، ففاز بها الشارقة الإماراتي وجاء مركز دبي للمواهب وصيفاً، بعدما انتهت المباراة النهائية بالتعادل 1-1 وحسمها الشارقة بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.



وعلى صعيد الجوائز الفردية، حصل ماكسيم كوستوف من نادي ليفسكي صوفيا البلغاري على لقب أفضل حارس مرمى، ونال إنزو جابريل من نادي فلامنغو البرازيلي لقب أفضل هداف، فيما فاز لوكا بنتيا من نادي بايرن ميونخ الألماني بلقب أفضل لاعب في البطولة.

وشارك في البطولة 32 فريقاً تم توزيعهم على 8 مجموعات، وضمت المجموعات نخبة من أندية النخبة العالمية مثل ريال مدريد، وبايرن ميونخ، وأرسنال، وتشيلسي، وميلان، وأياكس، وفلامنغو، كما شاركت أندية الإمارات شباب الأهلي، والنصر، والوصل، والوحدة، وعجمان، والشارقة، وفرسان هسبانيا، بالإضافة إلى فريق مركز دبي لمواهب كرة القدم تحت 12 سنة، الذي يضم نخبة من الموهوبين من كافة أندية دبي والأكاديميات الخاصة.



كما شملت قائمة الفرق المشاركة في البطولة: سسكا صوفيا البلغاري، دريبلز إس سي، سيلتا فيغو الإسباني، آيريس سبورتس، ليفسكي صوفيا البلغاري، إنغليزيا إف سي، مونديال إف إيه، ليفانتي أزورو الإيطالي، ريغا إف سي اللاتفي، إيليت إس إس، لومبارديرو الإيطالي، في في باروني الهولندي، رودينا موسكو الروسي، يونايتد إف سي، يونيفرسيتاتيا كرايوفا الروماني، راسينغ كلوب الأرجنتيني، وألتيميت إنتغرال إف سي.



وتعد بطولة كأس دبي للقارات لكرة القدم للناشئين تحت 13 سنة نموذجاً للتعاون بين مجلس دبي الرياضي مع المؤسسات الخاصة في تطوير القطاع الرياضي من خلال تنظيم بطولات وفعاليات رياضية متنوعة تنافسية ومجتمعية.

كما تأتي البطولة في إطار حرص المجلس على توفير الفرصة للأندية وشركات كرة القدم الإماراتية لتطوير مهارات اللاعبين والمدربين الوطنيين من خلال الاحتكاك والتنافس مع فرق من أكاديميات عالمية مختلفة ما يسهم في رفع مستواهم وتأهيلهم على النحو الأمثل لتقديم أداء عالٍ والانضمام إلى المنتخبات الوطنية المشاركة وتمثيل الوطن في مختلف المحافل الدولية.



وتأتي البطولة أيضاً في إطار خطة دبي الرياضية 2033 التي أطلقها مجلس دبي الرياضي، وتشمل رعاية وتطوير الموهوبين، من خلال تنظيم بطولات رياضية لمختلف المراحل العمرية للناشئين بمشاركة محلية ودولية، وتشمل خطة مجلس دبي الرياضي أيضاً تنظيم بطولات مختلفة لجميع المراحل السنية، ويتم العمل على تطوير هذه البطولات سنوياً لكي تكون في صدارة الأحداث الرياضية لجميع الفئات العمرية.