إنفانتينو رئيس فيفا يحصل على الجنسية اللبنانية

قال هاشم حيدر، رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم، اليوم الاثنين، إن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، استكمل إجراءات حصوله على الجنسية اللبنانية، وتسلم بالفعل جواز سفره الجديد.

وأوضح حيدر، عبر حساب الاتحاد على منصة «إكس»، أن إنفانتينو أنهى الأوراق المتعلقة بالحصول على جواز السفر اللبناني، وذلك خلال زيارته الحالية إلى بيروت، التي شهدت مناقشات متقدمة بشأن مشروع الاستاد الذي وعد الفيفا بإقامته بمنحة في لبنان، وفقًا لمواصفات عالمية.

وأضاف رئيس الاتحاد اللبناني أن الجانبين اتفقا على القيام بزيارة إلى إحدى الدول العربية التي تضم نموذجًا مشابهًا لهذا المشروع، للاطلاع عليه تمهيدًا لاعتماد نموذج مماثل في لبنان.

وأشار إلى أن العمل جارٍ حاليًا لتحديد الموقع المناسب للاستاد، حيث تم إحراز تقدم مهم في هذا الملف.

وقال السويسري جياني إنفانتينو (55 عامًا)، والمتزوج من اللبنانية لينا آل أشقر، في مقطع فيديو: «أنا فخور وسعيد لوجودي هنا في بيروت، في مقر وزارة الداخلية اللبنانية، حيث حصلت أخيرًا على جواز سفري اللبناني. أحب لبنان».