لامين يامال يلفت الانتباه بمنشور غامض

لفت النجم الشاب لامين يامال لاعب برشلونة الانتباه بمنشور غامض نشره عبر حسابه على «إنستغرام»، قبل مواجهة غيرونا في الدوري الإسباني، دون أن يقدم أي توضيح مباشر حول مغزى الرسالة أو توقيتها.

ونشر يامال صورة عبر خاصية «ستوري» تظهر مشهدًا ليليًا من داخل غرفته المطلة على مدينة برشلونة، يتوسطها نص على شاشة حاسوب بعنوان «الفصل الأول.. أعماقي الداخلية»، في محتوى بدا غير معتاد مقارنة بمنشوراته السابقة.

وأثار الجزء الظاهر من النص، الذي تضمن عبارة «أود أن أكون ما يريد الجميع أن أكونه»، تفاعلات واسعة بين متابعين اللاعب، مع غياب أي تفاصيل إضافية حول السياق الكامل لما كتب أو الغاية من مشاركته.

وتزامن المنشور مع مرحلة تشهد تركيزًا متزايدًا على يامال، في ظل اقتراب مباراة برشلونة أمام غيرونا، ومع استمرار الاعتماد عليه كأحد العناصر المؤثرة داخل الفريق الكتالوني.

ويلتقي غيرونا مع برشلونة، الليلة عند الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات الدوري الإسباني، ويحتل البرسا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر، مع خوض الفريق الكتالوني 23 مباراة مقابل 24 مباراة للميرنغي.